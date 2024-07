Zwillinge zocken Sandy 1000 Euro ab: Oliver Pocher nutzt EM-Spiel für kreative Strafe!

Die Zwillinge seien sich ihrer Schuld sofort bewusst gewesen. Pocher betont: "Die haben schon genau gewusst, was sie da machen."

"Ich dann vom Telefon nach hinten: Mama ist ein bisschen sauer. Irgendeiner hat für 600 Euro was im iStore gekauft", so der Komiker.

Eine Summe, die bei der 41-jährigen Wahl-Amerikanerin bereits die ersten Sicherungen durchbrennen ließen. "Gib mir mal bitte eins von den kleinen Ar***löchern. Egal welcher. Am besten beide!", soll das Model am Hörer gefordert haben.

Alles begann mit einer Kreditkartenabrechnung, auf welcher Sandy verdächtige Zahlungen an den Apple-App-Store entdeckte. "Als du mich angerufen hast, warst du bei 600 Euro", schildert Olli.

In der neuen Episode ihres Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt", der kürzlich vor Live-Publikum in Berlin aufgezeichnet worden war, geben die Eltern eine Anekdote aus ihrem Familienalltag zum Besten, die zuletzt für mächtig Ärger gesorgt hatte.

Seit Oktober ersetzt die 41-jährige Wahl-Amerikanerin Amira Pocher (31) im Familien-Podcast "Die Pochers!". © Felix Hörhager/Tobias Hase/dpa

Zum Erstaunen der Ex-Partner stieg die Rechnung wegen "offener Zahlungen" in den folgenden Tagen noch weiter an. Am Ende summierten sich die Ausgaben auf 1000 Euro. Elian und Emanuel hatten die Kohle auf der Online-Spiele-Plattform Roblox verzockt.

Als sie von der Sache Wind bekam, musste sich Sandy zunächst selbst beruhigen. "Ich habe erstmal meditiert", erinnert sich die Blondine. Anschließend kassierte sie die iPads der Kinder ein und drohte damit, diese zur Schuldentilgung zu verkaufen.

Ihr Ex-Mann hatte da im Hinblick auf eine sinnvolle Erziehungsmaßnahme aber den weitaus kreativeren Einfall. Bei einem Familienausflug ins Stadion anlässlich der aktuellen Fußball-EM verdonnerte er seine Jungs "zum Bechersammeln".

Schließlich ist der RTL-Moderator der Meinung, dass Elian und Emanuel den Fehlbetrag selbst ausgleichen sollen. "Ich musste sie da ein wenig zurückhalten, weil teilweise Leute nicht ausgetrunken hatten. Es gab drei Euro pro Becher", verrät Olli grinsend.

Am Ende nahmen die Kids bei der Aktion 135 Euro für 45 Becher ein. Damit stehen sie bei Mama Sandy jetzt "nur" noch mit 865 Euro in der Kreide. Noch ist die EM ja nicht vorbei …