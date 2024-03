Ungewöhnliche Offenbarung: Oliver Pocher teilt dieses Detail über seine Söhne mit

Die Zwillingssöhne von Sandy Meyer-Wölden (41) und Oliver Pocher (46, r.) sollen eine Ähnlichkeit mit Ed Sheeran (33) haben. © Felix Hörhager/Tobias Hase/dpa

Denn der "Schwarz und Weiß"-Interpret vergleicht diese mit einem Superstar! Genauer gesagt mit Musiker Ed Sheeran (33), der seinen Zwillingssöhnen sehr ähneln soll, wie Oli im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt", den er gemeinsam mit der Wahl-Amerikanerin betreibt, ausplaudert. "Er sieht aus wie unsere Söhne, steht da mit roten Haaren und Sommersprossen und Gitarre", erzählt der 46-Jährige.

Die beeindruckende Ähnlichkeit seines Nachwuchses mit dem "Shape of You"-Interpreten lässt den Komiker hoffen, dass seine Zwillingssöhne einmal in die Fußstapfen des Musikers treten. "Ich würde mich ja freuen, wenn unsere Söhne das hinbekommen würden, was der kann. Das wäre für mich der schönste Moment", scherzt er.

Seine Ex-Gattin sieht das jedoch anders und betont, dass sie den schönsten Moment mit ihren Kids bereits erlebt habe.

"Wenn man morgens wach wird und fünf wundervolle Seelen hat, die einfach sich an einen rankuscheln wollen, und man schaut einfach einen Film zusammen", so die Ex-Verlobte von Tennislegende Boris Becker (56).