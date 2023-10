03.10.2023 16:52 Dieses besondere Outfit trägt Olivia Jones am Tag der Deutschen Einheit

Dragqueen Olivia Jones (53) zeigte sich am Tag der Deutschen Einheit in einem schwarz-rot-goldenen Outfit mit dem Schriftzug: "Make Einheit sexy again!"

Von Bastian Küsel

Hamburg - Eine starke Botschaft! Dragqueen Olivia Jones (53) hat am heutigen Dienstag beim offiziellen Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in der Elbphilharmonie in Hamburg mit ihrem Outfit ein Zeichen gesetzt. Dragqueen Olivia Jones (53) zeigte sich am Tag der Deutschen Einheit in einem schwarz-rot-goldenen Outfit mit dem Schriftzug: "Make Einheit sexy again!" © Fotomontage: Instagram/oliviamachtschule Die 53-Jährige hatte nicht nur schwarz-rot-goldene Strähnen im Haar, sondern trug auch ein Kleid in den Nationalfarben. Komplettiert wurde das Outfit durch den Schriftzug: "Make Einheit sexy again!" Zu den Hintergründen äußerte sich die Hamburgerin unter anderem auf ihrem Instagram-Kanal "Olivia macht Schule". Dort hieß es: "Die menschenverachtende Mauer durch Deutschland ist vor über 30 Jahre niedergerissen worden. Aber die Mauern in den Köpfen und Herzen der Menschen wachsen wieder." Anstatt sich kritisch daran zu erinnern, was zur Teilung Deutschlands geführt habe und wie schlimm das für Ost und West gewesen sei, fühle es sich an, als "würden einige lieber wieder die Vergangenheit verklären", verdeutlichte Olivia. Olivia Jones "Sterben für Anfänger": Steffen Hallaschka und Olivia Jones haben schon ihre Särge Sie selbst könne sich noch gut an den Mauerfall erinnern. "Ich war in Berlin, bin in einem Travestie-Kabarett aufgetreten. Als wir hörten, dass die Mauer gefallen ist, sind wir im Fummel hin, haben mit den Menschen auf der Mauer getanzt", erzählte sie. Alle hätten sich glücklich in den Armen gelegen, um die wiedergewonnene Freiheit zu feiern, an die schon lange keiner mehr richtig geglaubt habe, erinnerte sich die Dragqueen - und sprach von "Jahrhundertemotionen". Olivia Jones erklärt auf Instagram die Gründe für ihr besonderes Outfit Olivia Jones appelliert: "Einheit sollte eine Herzensangelegenheit sein" Anlässlich des Einheitstages appellierte die 53-Jährige an die Menschen: "Statt auf Differenzen sollten wir uns wieder mehr auf Gemeinsamkeiten konzentrieren. Einheit ist keine reine Kopfsache. Einheit sollte eine Herzensangelegenheit sein." Ost und West, das sei einst "die große Liebe" gewesen, heute klinge es aber nur noch nach einer "Vernunftehe", so die Dragqueen. "Ich finde, wir brauchen wieder mehr Leidenschaft. Deshalb: Make Einheit sexy again!" Dieser Spruch gelte nicht nur für Deutschland, sondern auch für Europa. "Ja, Einheit bedeutet Kompromisse, Einheit ist Arbeit. Aber: Einheit, das ist auch Frieden und Freiheit", bekräftigte Olivia abschließend.

Titelfoto: Instagram/oliviamachtschule