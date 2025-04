Olivia Jones stellt eigene Knochen aus: "Gästen wurde schon schlecht"

Die Beinknochen von Olivia Jones (r.) gehören zu den wohl skurrilsten Ausstellungsstücken in ihrem "Mauso-livium". © Tag24/Madita Eggers

Im zweiten Obergeschoss des ehemaligen Bordells hat sich Jones über ihrer Bar und der sogenannten "Sexpuppenstube" einen begehbaren Kleiderschrank eingerichtet, der ausschließen den Gästen ihrer "Kult-Kieztouren" vorbehalten ist.

Diese werden bereits seit 2006 von Jones und ihrer Kiez-Familie angeboten und führen Interessierte durch die kultigsten Ecken St. Paulis.

Wie eben die Olivia-Jones-Bar mit all ihren Stockwerken und dem frisch renovierten Fundus, der jetzt eher "eine Mischung aus Mausoleum und Museum, also Mauso-livium" ist, so die 55-Jährige bei der offiziellen Vorstellung am Montag.

"Hier hängen meine Lieblingsfummel und natürlich auch welche, die mich bei meiner Karriere begleitet haben." Wie ihr Dschungel-Outfit – "ihr könnt froh sein, dass das hinter Glas ist, weil das riecht immer noch nach Dschungel" – und das der Bundespräsidentenwahl 2017. Das Highlight dieses "Fummels": die Glitzer-Krücken.

Denn kurz zuvor hatte sich Jones die Beine verkürzen lassen. Ganze sechs Zentimeter Knochen wurden ihr dabei aus den Oberschenkeln entfernt. Und genau diese Beinscheiben sind jetzt ebenfalls ausgestellt – in einem Gurkenglas direkt neben ihrem Fernsehpreis.

Nach ihrer Beinoperation sei wiederholt der Wunsch einer öffentlichen Präsentation der Knochen an sie herangetragen worden. "Ich habe zuerst gesagt, ich mache das in der Olivia-Jones-Bar, das war mir aber zu gefährlich, da sind ja alle besoffen und dann das Personal, irgendwann machen die da so eine Gemüsesuppe draus", scherzte die Entertainerin.

Der jetzige Ausstellungsort im Fundus sei aber auch nicht ganz ungefährlich: "Es ist ein bisschen makaber, einigen Gästen wurde schon schlecht, deswegen haben wir einen Vorhang davor gemacht", so Jones im TAG24-Gespräch.