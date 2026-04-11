Olivia Jones hat "durchrenoviert": Ein komplett glattes Gesicht, und keiner hat es gemerkt?
Hamburg - Keiner hat es gemerkt! Zu der Neueröffnung ihrer Dschungelbar auf der Reeperbahn hat sich Olivia Jones (56) gleich auch ihr Gesicht machen lassen.
Doch die Hamburger Reeperbahn-Legende war erstaunt und wirkte gleichzeitig empört darüber, dass das scheinbar niemandem aufgefallen ist.
In einem Reel auf Instagram ließ die 56-Jährige am Samstag die Bombe platzen: "Da habe ich mich jetzt extra für den neuen Laden komplett neu renovieren lassen, und es ist überhaupt keinem aufgefallen!"
Andere würden sich ein neues Auto kaufen, wenn der Lack ab ist, so die Kiez-Queen. "Ich habe lieber in meine Karosserie ein bisschen investiert."
Die 56-Jährige entschied sich nun dazu, ihre Operationen öffentlich zu machen, und berichtete im Detail, was sie alles hat auffrischen lassen.
Zunächst habe sie ihre "Dackel-Schlappohren" ein bisschen schneiden lassen, diese seien jetzt etwas kleiner.
Außerdem habe Jones ihr Gesicht komplett "durchrenoviert": "Alles ist so ein bisschen nach oben gewandert, und das Doppelkinn ist weg."
Olivia Jones stellt klar: "Ich finde mich super, nur ist es keinem aufgefallen"
Unter ihren Augen wurde demnach ordentlich gestrafft und geglättet. Sie habe ihre "Art Elefanten-Krokodil-Haut" wegmachen lassen. Die Kiez-Legende gab sich zufrieden: "Ich finde mich super, nur ist es keinem aufgefallen, außer Giulia Siegel!"
Allerdings gab die Dragqueen auch zu, dass das Ganze "echt eine Riesenquälerei" gewesen sei. Die ersten Tage habe sie sich selbst morgens nicht im Spiegel erkannt. "Ich war wie so ein Chamäleon: Mein Gesicht hatte jeden Tag eine andere Farbe!"
Jones findet, wenn man so etwas hat machen lassen, sollte man auch dazu stehen. Sie schlug aber auch ernste Töne an: Solche Operationen seien kein Spaß - und auch immer ein Risiko!
"Ich bin glücklich, dass es bei mir gut verlaufen ist, aber man sollte das Ganze auch nicht verharmlosen und auf die leichte Schulter nehmen", zog die Reeperbahn-Legende ihr Fazit.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa