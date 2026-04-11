Olivia Jones hat "durchrenoviert": Ein komplett glattes Gesicht, und keiner hat es gemerkt?

Hamburg - Keiner hat es gemerkt! Zu der Neueröffnung ihrer Dschungelbar auf der Reeperbahn hat sich Olivia Jones (56) gleich auch ihr Gesicht machen lassen.

Zu der Neueröffnung ihrer Dschungelbar hat Olivia Jones (56) auch ihr Gesicht auffrischen lassen. © Marcus Brandt/dpa

Doch die Hamburger Reeperbahn-Legende war erstaunt und wirkte gleichzeitig empört darüber, dass das scheinbar niemandem aufgefallen ist.

In einem Reel auf Instagram ließ die 56-Jährige am Samstag die Bombe platzen: "Da habe ich mich jetzt extra für den neuen Laden komplett neu renovieren lassen, und es ist überhaupt keinem aufgefallen!"

Andere würden sich ein neues Auto kaufen, wenn der Lack ab ist, so die Kiez-Queen. "Ich habe lieber in meine Karosserie ein bisschen investiert."

Die 56-Jährige entschied sich nun dazu, ihre Operationen öffentlich zu machen, und berichtete im Detail, was sie alles hat auffrischen lassen.

Zunächst habe sie ihre "Dackel-Schlappohren" ein bisschen schneiden lassen, diese seien jetzt etwas kleiner.

Außerdem habe Jones ihr Gesicht komplett "durchrenoviert": "Alles ist so ein bisschen nach oben gewandert, und das Doppelkinn ist weg."