Film über Olivia Jones erstmals im TV: "Niemand sollte sich dafür entschuldigen, wer er ist"
Hamburg - Nach der emotionalen Premiere beim Filmfest Hamburg Ende September 2025 läuft der ZDF-Spielfilm über Olivia Jones (56) nun auch im Fernsehen. "Olivia" von Regisseur Till Endemann (50) basiert auf Jones' Autobiografie "Ungeschminkt: Mein schrilles Doppelleben" (2021). Die Drag-Ikone selbst war stark in den kreativen Prozess eingebunden, wie sie am Rande der Premiere gegenüber TAG24 verriet.
Dazu gehörten auch Zoom-Gespräche mit Hauptdarsteller Johannes Hegemann (30), der Olivia Jones im Erwachsenenalter spielt. "Olivia meinte, ich darf sie alles fragen – das hat mir sehr geholfen", so Hegemann im TAG24-Gespräch.
Für ihn sei es eine große Herausforderung gewesen, "so eine schillernde Persönlichkeit zu spielen, gerade am Anfang den jungen Mann dahinter, und mich dabei selbst nicht zu verlieren."
Jones selbst betonte gegenüber TAG24, dass es ihr beim Film nicht um einzelne Szenen aus ihrem Buch ging, sondern um die Botschaft dahinter.
"Was mich traurig macht: Dass viele junge Menschen heute noch Ähnliches erleben wie ich damals – Gewalt, Diskriminierung, Ausgrenzung", so Jones. "Ich will anderen Mut machen. Niemand sollte sich dafür entschuldigen, wer er ist."
Dieser letzte Satz findet sich auch im Film wieder – im Dialog mit ihrer Mutter, gespielt von Annette Frier (52). Evelin Knöbel kämpft mit gesellschaftlichem Druck, Scham und eigener Überforderung, während ihr Sohn Oliver seinen Weg sucht – und ihn schließlich in Hamburg findet.
Der Film zeigt auf berührende Weise Olivia Jones' oft mit Widerständen gepflasterten Weg vom jungen Oliver Knöbel in der niedersächsischen Kleinstadt Springe in den 1970er- und 1980er-Jahren bis zur Ikone auf St. Pauli. Original-Kostüme und Perücken aus dem persönlichen Fundus der Dragqueen lassen den Film noch authentischer wirken.
Olivia Jones: "Menschen wie ich galten wirklich als Abschaum"
Olivia Jones veröffentlichte am Dienstag den Trailer auf Instagram und fand dabei erneut klare Worte: "Dieser Film zeigt, dass unsere Freiheiten nicht selbstverständlich sind und verteidigt werden müssen."
Zugleich richte er sich auch an Eltern queerer Kinder: Er zeige, "wie wichtig es ist, hinter ihren Kindern zu stehen – egal wie schwer das manchmal fällt. Und was es anrichtet, wenn sie es nicht tun."
Vor 40 Jahren - als ihre "Heldenreise" begann - seien Menschen wie sie "wirklich als Abschaum" betrachtet worden. Ihren Weg zu gehen habe "Ausgrenzung, Hass und Anfeindung" bedeutet – und "war damals ein noch viel größeres Risiko als es heute immer noch ist".
Oft habe das "Vereinsamung und Verarmung" nach sich gezogen – "Man kann sich das heute kaum noch vorstellen."
Ebenso übertraf der Gedanke an einen eigenen Film die Vorstellungskraft der Drag-Queen: "Ich hätte nie gedacht, dass ich nochmal als ZDF-Event ende. Und die Mainzelmännchen vermutlich auch nicht", so die 55-Jährige amüsiert bei der Premiere, die dann aber doch schnell wieder ernst wurde.
"Gerade in der heutigen Zeit, in der sich weltweit vieles entwickelt, macht das ja nicht nur mir große Sorgen. Und deswegen ist es natürlich umso schöner, dass auch das ZDF Haltung zeigt und mit uns gemeinsam kämpft – gegen Queerfeindlichkeit. Denn: Queerrechte sind Menschenrechte – und die gelten für jeden Menschen."
"Olivia" läuft ab Dienstag, 5. Mai 2026, für ein Jahr in der ZDF-Mediathek und am Mittwoch, 13. Mai 2026, um 20.15 Uhr im ZDF.
Titelfoto: ZDF/Thomas Leidig/ Florida Film