30.04.2026 06:51 Film über Olivia Jones erstmals im TV: "Niemand sollte sich dafür entschuldigen, wer er ist"

Nach der emotionalen Premiere beim Filmfest Hamburg Ende September 2025 läuft der ZDF-Spielfilm über Olivia Jones (56) nun auch im Fernsehen.

Von Madita Eggers

Hamburg - Nach der emotionalen Premiere beim Filmfest Hamburg Ende September 2025 läuft der ZDF-Spielfilm über Olivia Jones (56) nun auch im Fernsehen. "Olivia" von Regisseur Till Endemann (50) basiert auf Jones' Autobiografie "Ungeschminkt: Mein schrilles Doppelleben" (2021). Die Drag-Ikone selbst war stark in den kreativen Prozess eingebunden, wie sie am Rande der Premiere gegenüber TAG24 verriet.

Aus Oliver Knöbel (Johannes Hegemann) wird die Dragqueen und der Bühnenstar Olivia Jones. © ZDF/Thomas Leidig/ Florida Film Dazu gehörten auch Zoom-Gespräche mit Hauptdarsteller Johannes Hegemann (30), der Olivia Jones im Erwachsenenalter spielt. "Olivia meinte, ich darf sie alles fragen – das hat mir sehr geholfen", so Hegemann im TAG24-Gespräch. Für ihn sei es eine große Herausforderung gewesen, "so eine schillernde Persönlichkeit zu spielen, gerade am Anfang den jungen Mann dahinter, und mich dabei selbst nicht zu verlieren." Jones selbst betonte gegenüber TAG24, dass es ihr beim Film nicht um einzelne Szenen aus ihrem Buch ging, sondern um die Botschaft dahinter. Olivia Jones Von Olivia Jones verkuppelt? Kiez-Größe spielte Amor bei Anna-Maria und Bushido "Was mich traurig macht: Dass viele junge Menschen heute noch Ähnliches erleben wie ich damals – Gewalt, Diskriminierung, Ausgrenzung", so Jones. "Ich will anderen Mut machen. Niemand sollte sich dafür entschuldigen, wer er ist." Dieser letzte Satz findet sich auch im Film wieder – im Dialog mit ihrer Mutter, gespielt von Annette Frier (52). Evelin Knöbel kämpft mit gesellschaftlichem Druck, Scham und eigener Überforderung, während ihr Sohn Oliver seinen Weg sucht – und ihn schließlich in Hamburg findet. Der Film zeigt auf berührende Weise Olivia Jones' oft mit Widerständen gepflasterten Weg vom jungen Oliver Knöbel in der niedersächsischen Kleinstadt Springe in den 1970er- und 1980er-Jahren bis zur Ikone auf St. Pauli. Original-Kostüme und Perücken aus dem persönlichen Fundus der Dragqueen lassen den Film noch authentischer wirken.



Nach harten, entbehrungsreichen Jahren auf der Reeperbahn hat Oliver Knöbel als Olivia Jones endlich den Durchbruch geschafft. "Olivia" läuft am Mittwoch, 13. Mai 2026, um 20.15 Uhr im ZDF. © ZDF/Bjørn Haneld

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