Olivia Jones musste Dreharbeiten zu "Sterben für Anfänger" abbrechen

Olivia Jones (55) setzt sich in der Dokumentation "Sterben für Anfänger" mit dem Tod auseinander. © NDR/Uwe Ernst

Am Freitagabend war die 55-Jährige zu Gast in der "NDR Talk Show" und sprach dort mit den Moderatoren Bettina Tietjen (65) und Steven Gätjen (52) über die neue Staffel der TV-Dokumentation, in der sie gemeinsam mit Steffen Hallaschka (53) dem Tod auf die Spur geht.

"Ich bin so an meine Grenzen gegangen, dass ich wirklich einen Dreh abbrechen musste", gestand Olivia Jones. "Da habe ich gedacht, dass ich stark genug wäre. Ich konnte da irgendwann nicht mehr, und das ist mir bis jetzt noch nie passiert."

Jüngst hatte die Dragqueen noch erklärt, dass die erste Staffel eine Art Schupperkurs für sie gewesen war, sie danach aber viele schwierige Themen schnell wieder verdrängt habe. Sie blicke dem Sterben nun gelassener entgegen, doch in Staffel zwei scheint es sie dann doch erwischt zu haben, wie sie zugab.

Durch die Dokumentation habe sie sich auch schon mit ihrer eigenen Beerdigung auseinandergesetzt. "Man muss sich überlegen: Wie möchte ich beerdigt werden? Ich dachte eine Zeit lang: als Plastinat", erklärte Olivia Jones. "Aber jetzt habe ich etwas Neues gefunden, und zwar Reerdigung. Da wird man quasi kompostiert, und das finde ich schön. Das ist der Kreislauf des Lebens, man geht quasi wieder zurück in die Erde und dann ist man Blumendünger."