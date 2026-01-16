Nach 15 Jahren: In Bar von Olivia Jones hat es sich ausgestripped

Hamburg - 15 Jahre lang zog die Menstrip-Bar "Olivias Wilde Jungs" von Olivia Jones (56) auf der Großen Freiheit nahe der Hamburger Reeperbahn zahlreiche Besucher an. Doch damit ist jetzt erst einmal Schluss.

Die Menstrip-Bar "Olivias Wilde Jungs" nahe der Hamburger Reeperbahn bekommt ein neues Konzept. © Screenshot Instagram/oliviaswildejungs

Auf der Website der Bar wurde bereits angekündigt, dass das Lokal bis Ende 2025 geschlossen sei. Jetzt ist bekannt, dass es das Konzept der Bar auch in Zukunft so nicht mehr länger geben wird.

Nach Angaben eines Sprechers arbeiten die Betreiber der Bar an einem neuen Konzept, berichtete BILD.

Der Grund: "Die 'Wilden Jungs' bzw. das Konzept einer Menstrip-Bar nur für Frauen sehen wir nach 15 Jahren einfach als 'auserzählt' und wir wollen den Gästen alle paar Jahre immer mal wieder Neues bieten", erklärt der Sprecher.

Das bisherige Konzept der Bar: Männer tanzen für Frauen. So wurden unter anderem auch zahlreiche Junggesellinnenabschiede dort gefeiert. Was Gäste in der Bar in Zukunft erwartet?

"Was das wird, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten, weil im Hintergrund an den letzten Feinheiten der Konzeption gearbeitet wird. In ca. zwei Wochen dürfte inhaltlich alles rund sein", hieß es weiter.