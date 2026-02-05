Verrückte Pläne von Olivia Jones: Dschungelcamp kommt nach Deutschland

Hamburg - Ekel-Cocktails statt durchtrainierter Kerle! Olivia Jones (56) eröffnet in Hamburg eine Reality-TV-Bar, in der Gäste auch Dschungelprüfungen machen können.

Olivia Jones (56) feierte durch ihre Teilnahme am Dschungelcamp 2013 ihren Durchbruch. © Georg Wendt/dpa

Mitte Januar gab die Travestiekünstlerin bekannt, das die Menstrip-Bar "Olivias Wilde Jungs" eine Pause einlegt und die Location nahe der weltberühmten Reeperbahn mit einem neuen Konzept weiter betrieben wird.

Jetzt ist klar: Ab März sorgen hier Insekten statt Muskeln für Kreisch-Alarm. Der Name "Olivias Dschungel-Bar" sei Programm, heißt es in einer Mitteilung der Kiezgröße.

Die Location wird im Stil des australischen Dschungels gestaltet. Gäste können "zu DJ-Musik wild tanzen, gemütlich auf Pritschen Getränke schlürfen, krasse Prüfungen absolvieren und natürlich haben wir hier auch eine Art Dschungelthron für Erinnerungsselfies", erklärt Jones, die 2013 durch ihre Teilnahme am Dschungelcamp ihren Durchbruch feierte.

"Ich liebe Reality-TV und habe dem Dschungelcamp viel zu verdanken", so die Dragqueen, die gemeinsam mit Angela Finger-Erben (46) aktuell "Die Stunde danach" moderiert.

"Deshalb setzen wir jetzt Reality-TV und der erfolgreichsten Show eine Art abgefahrenes Mitmachdenkmal. Reality-Fans haben jetzt ab sofort eine feste Heimat bei uns auf St. Pauli", so die 56-Jährige, die mit bürgerlichem Namen Oliver Knöbel heißt.