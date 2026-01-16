Von Olivia Jones verkuppelt? Kiez-Größe spielte Amor bei Anna-Maria und Bushido

Hamburg - Im November 2025 wurde bekannt: Liebes-Aus bei Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47). Im Januar 2026 dann die Nachricht: die Ehekrise ist überwunden und die beiden sind wieder ein Paar . Was Olivia Jones (56) mit der Love-Story der beiden zu tun hat?

Olivia Jones (56) soll damals Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) verkuppelt haben. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Ich bin nicht ganz unschuldig an der Geschichte von Bushido und Anna-Maria", schreibt die Kiez-Größe zu einem Reel auf Instagram, in dem sie mit dem Paar auf einer Veranstaltung spricht.

Tatsächlich soll Olivia die beiden 2011 nämlich zusammengebracht haben! "Ich habe die beiden damals auf der Lambertz Gala einander vorgestellt und verkuppelt. The rest ist history und hoffentlich auch ne neverending (Love-)Story", beichtet die 56-Jährige.

Dass der Rapper und seine Ehefrau sich 2011 auf einem Promi-Event kennenlernten, war kein Geheimnis. Ob Olivia dort tatsächlich ihre Finger im Spiel hatte oder sich die Kiez-Größe mit ihrer Aussage nur einen Scherz erlaubte?

"Du wärst fast unsere Trauzeugin geworden!", so der Rapper zu Olivia in dem Video. Sollten die beiden nochmal heiraten, solle die Dragqueen erneut als Trauzeugin für die Hochzeit angefragt werden, scherzt Ferchichi weiter.