Für Olivia Munn war Zeit nach der Geburt härter als der Kampf gegen den Krebs

USA - Schauspielerin Olivia Munn (44) bekam vor zwei Jahren die Diagnose Brustkrebs, nach umfangreichen Behandlungen ist sie mittlerweile auf dem Weg der Besserung. Doch in einem Interview spricht sie jetzt über eine Erfahrung, die noch härter war als der Kampf gegen den Krebs.

"Wenn du das Stillen sofort beendest, sinkt dein Hormonspiegel, und die Zeit nach der Geburt kann wie ein Tornado hereinbrechen", erklärt Munn ihre Gefühlswelt. Nur einen Monat nach der Geburt hatte sie das Gefühl in ein tiefes Loch zu fallen.

Mentale Probleme quälten die 44-Jährige tagtäglich, doch zu dieser Zeit vertraute sie sich niemanden an, verrät sie im Interview mit dem " Self Magazine ".

Die Zeit nach der Geburt ihres Sohnes war beherrscht von Angstzuständen und Depressionen. © Screenshot /Instagram / oliviamunn

Dazu kam, dass sich die Schauspielerin mit anderen frisch gebackenen Müttern verglich. Dass sie selbst ihre dazugewonnen Babypfunde nicht sofort verlor, verunsicherte sie.

Gemeinsam mit einem Therapeuten sprach sie darüber, Medikamente zu nehmen, die ihr Besserung verschaffen sollten. Doch Munn fühlte sich hilflos.

"Ich hätte wirklich Medikamente genommen, aber als ich darüber sprach, war ich schon so am Ende, dass ich selbst eine Pille nicht genommen hätte", gesteht die 44-Jährige weiter. Die Angstzustände und Depressionen hätten sie so sehr im Griff gehabt, dass sie Dinge, die ihr helfen sollten, nicht akzeptieren konnte.

Für Munn folgte nach diesen Strapazen der nächste Kampf: im März 2024 machte sie ihre Krebsdiagnose öffentlich. Doch die Geburt ihrer Tochter Méi, die per Leihmutter zur Welt kam, brachte wieder Freude in das Leben der Schauspielerin.