Fynn Kliemann und Olli Schulz verkaufen Hausboot an berühmten Sportler-Sohn

Influencer Fynn Kliemann (36, r.) und Musiker Olli Schulz (50) verkaufen ihr Hausboot. © Fotomontage: Daniel Bockwoldt/dpa, Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie Kliemann auf seinem Instagram-Account verkündete, wird ein bekannter Sportler-Sohn das schwimmende Stück deutscher Musikgeschichte übernehmen. "Es ist so weit: Olli und ich ziehen aus", schrieb er in einem Video. "Aber wir vergeben in gute Hände."

In dem Streifen ist zu sehen, wie der 36-Jährige zahlreiches Equipment aus seinem Tonstudio räumt, die Küche leerräumt, aber auch eine Grundreinigung vornimmt.

Schließlich nannte der Influencer auch den Grund für den Verkauf. "Olli und ich wollen einfach wieder sein, öfter lieber Pizza essen (...), anstatt hier immer über die nächste Fälligkeit zu sprechen", erklärte er den Schritt und kündigte an, als Gast des Öfteren mal vorbeischauen zu wollen.

"Es war ein cooles Abenteuer, es hat mega Spaß gemacht", blickte Kliemann zurück. "Ich bereue nichts, wirklich."