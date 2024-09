Olli Schulz macht nach Autounfall kuriose Entdeckung: "Egoist und asozial"

Der Musiker Olli Schulz (50) meldete sich am Donnerstag in seiner Instagram-Story. © Screenshot/Instagram/ollipolli73 (Bildmontage)

Dabei ging es dem Musiker augenscheinlich gut, auch sonst schien zum Glück niemand bei dem Unfall verletzt worden zu sein. Ihm sei aber jemand mit einem anderen Auto in die Seite gefahren, berichtete der 50-Jährige, während er am Unfallort auf die Polizei wartete.

Die Zeit vertrieb er sich, indem er seine Instagram-Community schon mal mit zwei lustigen Anekdoten versorgte.

Dabei berichtete er zunächst, dass ihn der andere beteiligte Autofahrer wohl erkannt, aber verwechselt hätte: "Der Typ hat mich gefragt: Sind Sie nicht Olaf Scholz?"



Das verneinte der "Fest und Flauschig"-Podcaster natürlich und ging offenbar auch nicht weiter auf die namentliche Verwandtschaft ein. Als er dann noch mal bei dem Mann an die Scheibe klopfte, habe er sehen können, wie dieser in seinem Handy gerade nach ihm googelte.

"Was ich damit sagen will ist: Ich hätte schon Bock auf Kanzler. Weil ich bin jetzt in den besten Jahren, ich habe Lebenserfahrung, trag auch schöne Pullover morgens", scherzte der 50-Jährige weiter vor sich hin.