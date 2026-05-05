OMR startet in Hamburg: Das sind die Stars an Tag eins

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Jahr für Jahr verwandelt das OMR-Festival das Messegelände in den "Place to Be" der Digitalbranche. Zudem gibt es viel Promi-Auflauf.

Von Benjamin Haller und Christiane Bosch

Hamburg - Die Digital- und Onlinemarketingmesse OMR wird am Dienstag und Mittwoch wieder Zehntausende Menschen in die Hamburger Messehallen locken. Rund 70.000 Menschen erwarten OMR-Gründer Philipp Westermeyer und sein Team zu dem zweitägigen Branchentreff der Digital- und Marketingszene. 

Hamburg wird am Dienstag und Mittwoch zum Hotspot Digital- und Marketingszene.
Hamburg wird am Dienstag und Mittwoch zum Hotspot Digital- und Marketingszene.  © Marcus Brandt/dpa

Zu den Höhepunkten am ersten Messetag zählen die Auftritte des ehemaligen Box-Weltmeisters Wladimir Klitschko (50) und des Hollywood-Regisseurs Roland Emmerich (70).

Am Mittwoch werden unter anderem Model Heidi Klum (52) und der einstige Football-Star Tom Brady (48) auf der Hauptbühne erwartet.

Das OMR-Festival versteht sich als Businessmesse für Macher und Entscheider, die das digitale Marketing für sich nutzen und darin noch besser werden wollen. In diesem Jahr wartet das Digital-Spektakel mit sechs Bühnen, rund 1000 Ausstellern und 800 Speakern auf.

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa

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