Süße Babynews aus Hollywood: Cameron Diaz zum dritten Mal Mutter geworden

USA - Süße Babynews aus Hollywood: Cameron Diaz (53) und Benji Madden (47) sind zum dritten Mal Eltern geworden!

Cameron Diaz (53) ist zum dritten Mal Mutter geworden. © Christoph Soeder/dpa

Diese freudige Nachricht teilte der 47-Jährige auf Instagram mit seinen Fans. Mit einem Bild eines Piratenschiffs verkündete er dabei auch den ungewöhnlichen Namen ihres gemeinsamen Sohnes: Nautas Madden.

"Cameron und ich sind glücklich, aufgeregt und fühlen uns so gesegnet, die Geburt unseres dritten Kindes, Nautas Madden, bekannt zu geben. Willkommen auf der Welt, Sohn!!", schrieb der Sänger.

Neben ihrem Neugeborenen sind die beiden bereits Eltern ihrer Tochter Raddix Wildflower Madden (6) und ihres Sohnes Cardinal Madden (2).

Auch wenn die Geburt ihres dritten Kindes nun öffentlich bekannt ist, halten Diaz und Madden ihr Familienleben strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Laut People gibt es keine Bilder ihrer Kinder im Netz, und auch in Interviews spricht das Paar kaum über sie.

Bereits nach der Geburt ihres zweiten Kindes verriet ein Insider, dass Diaz sich seit vielen Jahren nichts sehnlicher gewünscht habe, als Mutter zu werden. Immer wieder sprach die Schauspielerin auch offen über ihren langen und emotionalen Weg zur Mutterschaft.