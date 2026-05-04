Rocco Stark spricht offen über Flaute im Bett: Seit einem Jahr keinen Sex
Berlin - Rocco Stark (39) überrascht mit einem sehr privaten Geständnis. In einem neuen Interview verriet der Reality-TV-Star, dass er seit einem Jahr auf Sex verzichtet.
"Ich habe seit einem Jahr keinen Sex", gestand Rocco Stark im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung. Doch für den Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht (70) ist das nicht nur mit Frust verbunden, sondern eine bewusste Entscheidung. Schon früher hatte Stark sich einmal für eine Zeit der Enthaltsamkeit entschieden.
Damals war der Grund ein anderer: 2019 hoffte er noch, mit seiner Ex-Frau Nathalie noch einmal zusammenzukommen. Diesmal verfolgt er jedoch einen ganz eigenen Weg.
Stark erklärte, dass die Pause für ihn mit persönlicher Entwicklung zu tun habe. "Es dient meinen kognitiven Fähigkeiten. Ich will Zusammenhänge verstehen und wissen, warum alles so ist, wie es ist. Hier ist noch kein Platz für eine Frau zusätzlich."
Der 39-Jährige betonte zudem, dass ihn unverbindliche Kontakte derzeit nicht interessieren würden. Für ihn komme nur eine echte Beziehung infrage, nichts Oberflächliches.
"Außerdem will ich, wenn ich wieder jemanden kennenlerne, dass es etwas Besonderes ist. Es geht mir nicht darum, einfach nur Sex zu haben. Ich will nichts Unverbindliches. Ich will eine echte, tiefe Verbindung – nicht nur oberflächlichen Spaß wie heute üblich."
Reality-Star Rocco Stark: Alkohol ist derzeit für ihn tabu
Auch beim Alkohol zieht Stark klare Grenzen. Seit 15 Monaten trinkt er laut eigener Aussage nichts mehr. "Auch diese Nüchternheit und Klarheit möchte ich irgendwann mit der richtigen Frau teilen", sagte er. Trotz seiner Arbeit in der Münchner "089-Bar" hält er an dieser Linie fest.
Eine Rückkehr ins Rampenlicht schließt Stark zwar nicht aus, macht aber keine großen Pläne. Reality-TV und Schauspiel blieben Themen für ihn, doch nur, wenn das richtige Angebot komme.
Am wohlsten fühlt sich Rocco Stark derzeit im Nachtleben zwischen Musik, Gästen und Bar-Alltag. Dort sieht er auch seinen eigentlichen Platz, so finde er in diesem Umfeld den nötigen Halt im Leben, so der 39-Jährige.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/roccostark (Bildmontage)