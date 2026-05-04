Rocco Stark spricht offen über Flaute im Bett: Seit einem Jahr keinen Sex

Berlin - Rocco Stark (39) überrascht mit einem sehr privaten Geständnis. In einem neuen Interview verriet der Reality-TV-Star, dass er seit einem Jahr auf Sex verzichtet.

Rocco Stark (39) will sich aktuell auf sich selbst konzentrieren. © Screenshot/Instagram/roccostark

"Ich habe seit einem Jahr keinen Sex", gestand Rocco Stark im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung. Doch für den Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht (70) ist das nicht nur mit Frust verbunden, sondern eine bewusste Entscheidung. Schon früher hatte Stark sich einmal für eine Zeit der Enthaltsamkeit entschieden.

Damals war der Grund ein anderer: 2019 hoffte er noch, mit seiner Ex-Frau Nathalie noch einmal zusammenzukommen. Diesmal verfolgt er jedoch einen ganz eigenen Weg.

Stark erklärte, dass die Pause für ihn mit persönlicher Entwicklung zu tun habe. "Es dient meinen kognitiven Fähigkeiten. Ich will Zusammenhänge verstehen und wissen, warum alles so ist, wie es ist. Hier ist noch kein Platz für eine Frau zusätzlich."

Der 39-Jährige betonte zudem, dass ihn unverbindliche Kontakte derzeit nicht interessieren würden. Für ihn komme nur eine echte Beziehung infrage, nichts Oberflächliches.

"Außerdem will ich, wenn ich wieder jemanden kennenlerne, dass es etwas Besonderes ist. Es geht mir nicht darum, einfach nur Sex zu haben. Ich will nichts Unverbindliches. Ich will eine echte, tiefe Verbindung – nicht nur oberflächlichen Spaß wie heute üblich."