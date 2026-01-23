Oscar-Nominierungen stehen fest: Ein Film bricht alle Rekorde

Los Angeles/USA - Bald ist wieder "Award Season" - und das bedeutet Oscar-Verleihung, der renommierteste Filmpreis der Welt. Hier sind die diesjährigen Nominierungen und Favoriten.

Am 15. März werden die Oscars zum 98. Mal verliehen. © Danny Moloshok/Invision/AP/dpa

Im Dolby Theatre in der US-Metropole Los Angeles werden am Sonntag, dem 15. März, zum 98. Mal die goldenen Statuen verliehen.

Die Preisverleihung moderiert in diesem Jahr erneut Conan O’Brien (62), wie People berichtet.

Wer für den begehrten Preis nominiert wurde, wurde am Donnerstag bekannt gegeben - und "Blood & Sinners" brach dabei gleich einen Rekord.

Denn der Horrorfilm von Regisseur Ryan Coogler (39) erhielt die meisten Oscar-Nominierungen aller Zeiten.

Mit insgesamt 16 Nominierungen, darunter auch in der Kategorie "Bester Film", stellte er den neuen Rekord auf - zuvor lagen "La La Land" (2016), "Titanic" (1997) und "Alles über Eva" (1950) mit jeweils 14 Nominierungen an der Spitze.