Krasser Hype um "Friesenjung"-Rapversion: Otto Waalkes ist baff!

Hamburg - Damit hätte er selbst nicht gerechnet! Komiker Otto Waalkes (74) steht mit einer Neufassung seines rund 30 Jahre alten Liedes "Friesenjung" auf Platz eins der Single-Charts in Deutschland.

Komiker Otto Waalkes (M), der Berliner Rapper Ski Aggu (r) und Joost Klein haben stürmen mit der Rap-Version von "Friesenjung" die Charts. © Luis Frederik Erdmann/Bamboo Artist & Label Service/dpa

"Die Melodie hat etwa drei Dutzend Jahre auf dem Buckel und meine autobiografische Version ist auch nicht viel jünger. Offenbar hat sich beides recht gut gehalten, was für eine gewisse Zeitlosigkeit spricht", sagte der in Emden geborene und in Hamburg lebende Waalkes der Deutschen Presse-Agentur.

"Insofern bin ich nicht überrascht, dass sie immer noch Leuten gefällt. Dass sie in dieser beschleunigten Form auch noch bei meiner Enkel-Generation so gut ankommt, hat mich allerdings verblüfft und sehr gefreut", so der 74-Jährige.

Der Berliner Rapper Ski Aggu und dessen niederländischer Kollege Joost Klein hatten Waalkes schon vor Wochen in sozialen Medien gebeten, den "Friesenjung" neu aufnehmen zu dürfen.

Nach der Erlaubnis des 74-Jährigen veröffentlichten sie die Dance-Version mit eigenem Text und Waalkes' Refrain. Seitdem ist vor allem auf der bei Jugendlichen beliebten Plattform TikTok ein regelrechter Hype um den Song entstanden.