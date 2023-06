Otto Waalkes stürmt mit Rap-Version von "Friesenjung" die Charts

1993 hatte der gebürtige Ostfriese den "REM"-Hit "Englishman in New York" gecovert und den Klassiker "Friesenjung" kreiert. Genau dieser Kult-Hit sorgt 30 Jahre später mit einer Rap-Version in den sozialen Medien für jede Menge aufsehen.

In den sozialen Medien sind bereits zahlreiche Videos zu finden, in denen Otto gemeinsam mit Joost und Ski Aggu aufgetreten ist. Am vergangenen Woche standen sie sogar gemeinsam bei ihren Auftritten in Hamburg auf der Bühne.

Bei den Fans kam der Song extrem gut an und sorgt für einen regelrechten Hype. "Die Legende. Zu nichts zu alt und immer verrückt", schrieb ein Fan unter das Video. Ein anderer war der Meinung: "Otto ist der krasseste, hüpft noch genauso rum wie früher."

Dass der Komiker mit seinen mittlerweile 74 Jahren noch einmal so einen Hit landen könnte, hätte er wohl selbst nicht gedacht. Denn bislang war meist nur mit seinen Alben erfolgreich, aber nicht mit einer Single - bis zu diesem Jahr!