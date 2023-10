Otto Waalkes im Interview: "Ein Albtraum, der immer wiederkommt"

Otto Waalkes (75) liebt nicht nur seinen Ottifanten, er liebt auch die Kunst. © André Lenthe Fotografie

TAG24: Herr Waalkes, in Ihrem neuen Buch geht es um die Suche nach den Ottifanten in den großen Werken der Kunstgeschichte: Was ist in Ihren Augen "große Kunst"?



Otto Waalkes: Das hängt jedenfalls nicht vom Format der Bilder ab. Vermeers "Mädchen mit dem Perlenohrring" ist nicht einmal einen halben Meter hoch oder breit. Genau wie sein "Milchmädchen", das ich im Mai in Amsterdam ebenfalls aus der Nähe bewundern konnte. Beide Gemälde sind ganz große Kunst. Mein "Mädchen mit dem Ottifantenohrring" ist eine kleine Huldigung an den Meister.

TAG24: Wie haben Sie die Auswahl getroffen, welche der Werke es letztlich in das Buch schaffen sollten?

Waalkes: Da gab es zwei Kriterien: einmal der Bekanntheitsgrad. Parodieren lässt sich am besten das, von dem viele Menschen das Vorbild schon gesehen haben: Wiedererkennen ist die Voraussetzung für das Vergnügen an der parodistischen Veränderung, die ich vorhatte. Zweitens hat selbstverständlich auch mein persönlicher Geschmack eine Rolle gespielt.

TAG24: Mit welcher Epoche, welcher Stilrichtung oder welchem Künstler haben Sie sich auf der Suche nach den Ottifanten denn am liebsten und am meisten beschäftigt?

Waalkes: Ich habe da keine ausgesprochenen Favoriten: Raffael, Rembrandt, Velazquez, Spitzweg – ach, es gibt so viele große Maler und viel mehr als 75 Meisterwerke, mit denen ich mich noch näher beschäftigen möchte.