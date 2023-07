Otto Waalkes wird zum Geburtstag überrascht: "Weiß gar nicht, wo es hingeht"

Otto Waalkes wird seinen 75. Geburtstag nicht in seiner Heimat verbringen. © Hannes Albert/dpa

"Danke für eure tollen Glückwünsche!", meldete sich der Friesenjung schon am Mittag auf seinem Instagram-Account zu Wort. Und weiter schrieb er: "Ich kann jetzt nicht alle beantworten, sonst fährt der Zug ohne mich ab!"

Dazu postete er ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie er gerade von der Bahnsteigkante aus in einen Waggon einsteigen will. Er wisse zwar noch gar nicht so genau, wo es jetzt für ihn hingehe, so Otto weiter. Doch seine Fans fragt er dafür rhetorisch: "Wer weiß das schon?"

"Gute Reise Otto", "Ottifantastischen Geburtstag und ein fröhliches Holdrio auf die nächsten tollen Jahre", und "Alles Gute, du Legende!", heißt es in den Kommentaren zu dem Beitrag.

Laut "Bild" wurde der Komiker von seinem Management mit einer Überraschungs-Reise nach Norwegen beschenkt. Sein Jubiläum feiert er dieses Mal also fernab der Heimat.

Doch dann wird es für Otto sicherlich schon bald wieder zurück in seine Heimatstadt Emden gehen.

Wie um das zu betonten, veröffentlichte der nun 75-Jährige pünktlich zu seinem Jubiläum eine Hymne für seine Heimat Ostfriesland in der "Ostfriesen-Zeitung".

Darin heißt es: "Wie die Schweiz und Österreich. Was für andere die Alpen sind - Ist für uns hier unser Deich."

Und weiter schreibt der Ottifanten-Vater: "Wer noch niemals in Ostfriesland war - Der weiß nicht, was er verpasst: Weite Himmel, weiße Wolkenpracht - Und ein Leben ohne Hast."