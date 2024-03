"Outer Banks"-Bösewicht Ward Cameron: So denkt Charles Esten über seine Rolle

Hamburg - Charles Esten (58) ist besonders bei der Gen Z durch die Netflix-Erfolgsserie "Outer Banks" bekannt geworden. In seiner Rolle als Ward Cameron spielt er einen Familienvater, der durch seine boshafte Durchtriebenheit auffällt. TAG24 wollte wissen, was der Schauspieler aus dieser Erfahrung mitnimmt.

Charles Esten (58) schlüpfte für "Outer Banks" in die Rolle des Ward Cameron - ein Familienvater, der sich aus Liebe zum boshaften Egomanen entwickelt. © IMAGO/Everett Collection/Netflix/Jackson Lee Davis

Charles Esten habe genau am gleichen Schreibtisch gesessen, an dem unsere Reporterin ihn via Videotelefonat zum Interview getroffen hat, als er von den Produzenten der Netflix-Serie "Outer Banks" angerufen wurde.

"Sie kamen auf mich zu und sagten: 'Wir wollen, dass du einen Vater in der Serie 'Outer Banks' spielst. Er wird wie ein normaler Vater anfangen, aber nicht wie ein normaler enden'", begann er das Gespräch mit TAG24.

Angefangen als liebevoller Vater dreier Kinder aus einer wohlhabenden Gegend der schmalen Inselkette vor North Carolina entwickelt sich der Charakter Ward Cameron schnell zu einem boshaften Egomanen, der nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist.

Doch so ganz stimme das gar nicht, betonte Esten auf Nachfrage, wie es für ihn gewesen war, solch einen "speziellen" Charakter zu verkörpern. Schließlich durfte er jahrelang in der Serie "Nashville" den charmanten Publikumsliebling spielen.

Um zu verdeutlichen, wieso Ward Cameron im tiefen Inneren gar nicht so intrigant und böse sei wie zunächst angenommen, stellte er unserer Reporterin, die alle Staffeln der Serien gesehen hat, gleich mehrere (rhetorische) Fragen.