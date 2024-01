Outing im Fußball: David Odonkor lässt Zuschauer im Dschungelcamp aufhorchen

Australien - David Odonkor (39) hat sich im Dschungelcamp bislang von seiner ruhigen Seite gezeigt, an Tag 9 ließ der Ex-Nationalspieler die Zuschauer allerdings aufhorchen: Es ging um Homosexualität im Fußball - nach wie vor offenbar ein Tabu-Thema.

Lucy Diakovska (47) wusste schon mit 15 Jahren, dass sie Frauen liebt. © RTL

Am neunten Tag unter der australischen Sonne sorgte Lucy Diakovska (47) für eine kleine Überraschung bei Mitcamper David, als sich zwischen den beiden unverhofft ein ziemlich emotionales Gespräch am Lagerfeuer entwickelte.

Den Anstoß dazu hatte Lucys Sexualität gegeben, denn der Kicker hatte nach eigener Aussage bis dato nicht gewusst, dass die quirlige "No Angels"-Sängerin Frauen liebe.

"Wie ist das gekommen?", hatte der ehemalige Nationalspieler genauer bei dem Rotschopf nachgehakt, woraufhin Lucy berichtete, "schon mit 15 das Empfinden und das Gefühl" gehabt zu haben, sich zu Frauen hingezogen zu fühlen.

1999 habe die 47-Jährige dann auch ein langes Fax an ihre Mutter nach Bulgarien geschickt, in dem sie ihre Gefühle offenbarte. "So bin ich groß geworden, dass meine Sexualität für mein Umfeld selbstverständlich ist."

Odonkor hatte den Schilderungen seiner Mitcamperin aufmerksam gelauscht und ging wenig später im Dschungeltelefon nochmal konkreter auf die Thematik ein - samt überraschendem Geständnis!