Palina Rojinski deutet aktuelle Astro-Lage: "Der März hat's in sich!"

Das findet auch Palina Rojinski. "Generell ist es im März total wichtig, für sich selbst zu sorgen", bestätigt die Schauspielerin. Denn in diesem Monat seien die Menschen besonders gefährdet, sich in den Emotionen und den Problemen der anderen zu verlieren.

Bei Turbulenzen ist anschnallen angesagt. Und die 37-Jährige verrät ihren Zuschauern auch gleich, an welchen "kleinen Grashälmchen" sie sich im März festhalten können, "um nicht durchzudrehen". Was ein Fan-Service!

"Ich glaube, ich kenne keine einzige Person, bei der es aktuell nicht turbulent ist oder irgendwelche krassen Veränderungen stattfinden", erklärt die Rothaarige. Und so werde es in den kommenden Wochen auch weitergehen.

Gleich zu Beginn verrät Palina: "Der März hat es in sich! Was soll man sagen, das ist ein richtig krasser Monat." Denn im März wechsle der Saturn in das Sternzeichen der Fische.

Wie eine Sterndeuterin sieht die Berlinerin in ihrem jüngsten Instagram -Clip eigentlich gar nicht aus. Die Haare hochtoupiert, in grünem Cardigan und mit Perlenkette tritt Palina vor die Kamera und begrüßt ihre Fans: "Hallo und herzlich willkommen zu Astrolinksi, eurem kleinen Sternen-Wegweiser für die nächsten Wochen."

Mit ihren Tipps auf Instagram liegt Palina Rojinski voll im Astro-Trend. © Gerald Matzka/dpa

"Egoistische Schweine" müssen wir deshalb aber nicht werden, beruhigt Palina. Wichtig sei, nicht aus den Augen zu verlieren, was man wirklich will - zum Beispiel, indem man auf Prioritäten-Listen festhält, was man am Tag so vorhat.

Bei den Fans kommen die Astro-Tipps der Berlinerin super an. "Astrolinskastisch!", kommentiert eine Userin auf Instagram.

Mit ihren Tipps liegt Palina voll im aktuellen Astro-Trend! So verriet US-Star Megan Fox (36) im vergangenen Jahr, dass sie sich regelmäßig mit den Sternen beschäftigt, Rapper und Rapperinnen wie Nimo (27) und Badmómzjay (20) lassen die Sterndeutung in ihre Musik einfließen oder thematisieren sie auf TikTok.

Palina Rojinski hat im vergangenen Jahr sogar ein Buch zu dem Thema veröffentlicht: Im November erschien "Folge deinen Sternen" im Verlag Droemer Knaur.

Auf Instagram schrieb die 37-Jährige zur Veröffentlichung des Ratgebers: "Mein großer Wunsch ist, dass uns allen die Sonne aus dem Popo scheint und wir miteinander verbunden & aufeinander achtend, mit beflügelten Herzen durch unser Leben twerken."

Die Fans dürften schon gespannt sein, welche Sternkonstellationen im April auf uns warten.