Palina Rojinski schämte sich für ihre Oberweite: "Es ist immer alles zu klein"

Berlin - Schauspielerin Palina Rojinski (41) hat sich jahrelang für ihre Kurven geschämt. Nun spricht sie offen über ihre damaligen Gedanken und Probleme.

Palina Rojinski (41) habe lange das Problem gehabt, einen passenden BH zu finden. © Christophe Gateau/dpa

Schon als Teenagerin fühlte sie sich unwohl – vor allem wegen ihres Busens. "Das kennen dann die Mädels, die irgendwie in der Pubertät auf einmal Formen kriegen. Da ist man psychisch noch gar nicht so weit auf diese Wirkung, die man dann bei manchen Leuten erzielt", verriet die Moderatorin gegenüber RTL.

Es sei ihr jahrelang schwergefallen die passenden BHs oder Bademode zu finden. "Es ist immer zu klein, und wenn es groß ist, dann hält es nicht und sieht immer alles trutschig aus", so die 41-Jährige.

Um auch anderen Frauen zu mehr Selbstbewusstsein in ihrer Haut zu verhelfen, hat sie gemeinsam mit der Unterwäsche-Marke "Triumph" eine Bademoden-Kollektion entwickelt.

Diese richtet sich besonders an Frauen mit größerer Oberweite und bietet passende, gut sitzende Modelle.