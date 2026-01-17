Palina Rojinski über frühen Leistungsdruck: "Musste immer Diät halten"

Berlin - Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski (40) hat selten offen über ihre schwierige Beziehung zu Ernährung und Körper gesprochen.

Palina Rojinski (40) war in ihrer Kindheit und Jugend Leistungssportlerin. © Annette Riedl/dpa

Heute beschreibt Palina ihre Jugend als eine Zeit, die geprägt war von Disziplin, Leistungsdruck und dem ständigen Gefühl, nie genug zu sein.

Von ihrem dritten bis 14. Lebensjahr war Rojinski Hochleistungssportlerin in rhythmischer Sportgymnastik. "Ernährung war ein wichtiges Thema, aber bei mir eher negativ besetzt", erklärte sie im RTL-Interview.

In ihrer Sportart habe man "eigentlich immer Diät halten" müssen. Sie selbst habe diesen Zustand schon früh als streng und belastend empfunden.

Dabei liebt die gebürtige Russin gutes Essen. "Ich belohne mich auch total gerne mit Essen", so Palina. Sie habe im Laufe der Jahre gelernt, "darauf zu achten, was meinem Körper, meiner Gesundheit und meiner Laune guttut". Das sei jedoch ein langer Lernprozess gewesen, berichtete sie weiter – einer, der durch äußeren Druck immer wieder erschwert wurde.

Besonders Social Media trage dazu bei, dass viele Menschen unrealistischen Körperbildern nacheiferten. "Das Problem ist, dass man von morgens bis abends Schönheitsbildern ausgesetzt ist", betonte die Moderatorin.