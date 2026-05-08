Palina Rojinski soll frisch verliebt sein: Er ist der Mann an ihrer Seite

Berlin - Palina Rojinski (41) scheint derzeit auf Wolke sieben zu schweben: Die beliebte TV-Moderatorin soll frisch verliebt sein und ihr Herz angeblich an einen Berliner Rapper verloren haben.

Palina Rojinskis (41) neuer Partner ist 15 Jahre jünger. © Annette Riedl/dpa

Für ihren 41. Geburtstag zog es die Schauspielerin für eine kleine Auszeit nach Sizilien, wo sie mehrere Tage im renommierten San Domenico Palace verbrachte. Doch laut BUNTE soll Palina die Reise in das italienische Traumziel nicht allein angetreten haben.

Als neuer Mann an der Seite der 41-Jährigen gilt dem Bericht zufolge der deutsch-brasilianische Rapper Lucio101 (26), der mit bürgerlichem Namen Lucas Rother heißt.

Der 26-Jährige wuchs in Berlin-Mitte auf und gehört inzwischen zu den bekanntesten Rappern Deutschlands. Auf Instagram verfolgen ihn fast eine halbe Million Menschen, während er auf Spotify rund 2,1 Millionen monatliche Hörer erreicht.

Palina selbst ließ bislang offen, ob sie ihre Reise in Begleitung verbrachte. Allerdings sollen die beiden erst vor wenigen Wochen Arm in Arm bei einem Spaziergang durch die Hauptstadt gesehen worden sein.