Palina Rojinski und Riccardo Simonetti starten Podcast: "Saus & Applaus" soll die Charts aufmischen

Berlin - Zwei Publikumslieblinge, eine neue Show und jede Menge Gesprächsstoff: Palina Rojinski (41) und Riccardo Simonetti (31) starten gemeinsam ihren neuen Videopodcast "Saus & Applaus". Bereits am Freitag feiert die erste Folge Premiere.

Palina Rojinski (41) und Riccardo Simonetti (31) sind seit einigen Jahren eng befreundet. © Instagram/palinski

Die beiden befreundeten Berliner nehmen sich dabei die großen und kleinen Themen des Alltags vor, wie Palina auf Instagram bekannt gab.

Sie wollen über Popkultur, Lifestyle, Medien, Gesellschaft, ihre eigene Freundschaft und auch über ernstere Fragen sprechen. Zum Beispiel darüber, wie Frauen und queere Figuren in Serien und Filmen dargestellt werden und was ihnen dabei auffällt.

"Wir haben ganz viele ähnliche Werte, wir haben ganz viele ähnliche Ansichten und trotzdem aber unsere eigene Meinung und unsere eigene Perspektive", erklärt die Moderatorin gegenüber der Deutschen Presseagentur.

Die einzelnen Episoden sollen sich in feste Rubriken gliedern - unter anderem Beauty-Talk, Astrologie, Fragen aus der Community und auch spontane Challenges.

"Ich glaube, dass Podcast-Charts sich schon freuen können, wenn auch mal andere Stimmen zu Wort kommen", meint Riccardo.