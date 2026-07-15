Palina Rojinski und Riccardo Simonetti starten Podcast: "Saus & Applaus" soll die Charts aufmischen
Von Johanna Ahlsleben, Laura Voigt
Berlin - Zwei Publikumslieblinge, eine neue Show und jede Menge Gesprächsstoff: Palina Rojinski (41) und Riccardo Simonetti (31) starten gemeinsam ihren neuen Videopodcast "Saus & Applaus". Bereits am Freitag feiert die erste Folge Premiere.
Die beiden befreundeten Berliner nehmen sich dabei die großen und kleinen Themen des Alltags vor, wie Palina auf Instagram bekannt gab.
Sie wollen über Popkultur, Lifestyle, Medien, Gesellschaft, ihre eigene Freundschaft und auch über ernstere Fragen sprechen. Zum Beispiel darüber, wie Frauen und queere Figuren in Serien und Filmen dargestellt werden und was ihnen dabei auffällt.
"Wir haben ganz viele ähnliche Werte, wir haben ganz viele ähnliche Ansichten und trotzdem aber unsere eigene Meinung und unsere eigene Perspektive", erklärt die Moderatorin gegenüber der Deutschen Presseagentur.
Die einzelnen Episoden sollen sich in feste Rubriken gliedern - unter anderem Beauty-Talk, Astrologie, Fragen aus der Community und auch spontane Challenges.
"Ich glaube, dass Podcast-Charts sich schon freuen können, wenn auch mal andere Stimmen zu Wort kommen", meint Riccardo.
Prominente Gäste? Alles ist möglich!
Ob künftig auch prominente Gäste auf der "Saus & Applaus"-Couch Platz nehmen werden? "Man soll niemals nie sagen", verrät der Entertainer. Vorerst steht aber etwas anderes im Mittelpunkt: Palina und Riccardo wollen sich selbst noch besser kennenlernen – und die Zuschauer daran teilhaben lassen.
Riccardo ist nicht nur Bestsellerautor und Moderator, sondern gehört längst zu den bekannten Gesichtern der deutschen Medienlandschaft. Neben seinen Auftritten in zahlreichen TV-Formaten macht er sich öffentlich für Gleichberechtigung und mehr Toleranz stark.
Palina blickt ebenfalls auf eine vielseitige Karriere zurück. Sie war in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen, arbeitet als Moderatorin und DJane und wurde einem größeren Publikum durch ihre Zusammenarbeit mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bekannt.
Ob die beiden dabei auch hinter die Kulissen der deutschen Medienlandschaft blicken lassen und so manches Geheimnis verraten, können Fans ab Freitag herausfinden. Neue Folgen erscheinen dann wöchentlich.
Titelfoto: Carsten Koall/dpa