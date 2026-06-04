Palina Rojinski schämte sich für ihre Oberweite: "Es ist immer alles zu klein"
Berlin - Schauspielerin Palina Rojinski (41) hat sich jahrelang für ihre Kurven geschämt. Nun spricht sie offen über ihre damaligen Gedanken und Probleme.
Schon als Teenagerin fühlte sie sich unwohl – vor allem wegen ihres Busens. "Das kennen dann die Mädels, die irgendwie in der Pubertät auf einmal Formen kriegen. Da ist man psychisch noch gar nicht so weit auf diese Wirkung, die man dann bei manchen Leuten erzielt", verriet die Moderatorin gegenüber RTL.
Es sei ihr jahrelang schwergefallen die passenden BHs oder Bademode zu finden. "Es ist immer zu klein, und wenn es groß ist, dann hält es nicht und sieht immer alles trutschig aus", so die 41-Jährige.
Um auch anderen Frauen zu mehr Selbstbewusstsein in ihrer Haut zu verhelfen, hat sie gemeinsam mit der Unterwäsche-Marke "Triumph" eine Bademoden-Kollektion entwickelt.
Diese richtet sich besonders an Frauen mit größerer Oberweite und bietet passende, gut sitzende Modelle.
Palina Rojinski steht heute zu ihrem Körper
Mit ihrer positiven Einstellung und ihrem offenen Umgang mit dem Thema Body Positivity bekommt sie in den sozialen Netzwerken viel Zuspruch von ihren Fans. "Ich bekomme viele Nachrichten von Mädels, die sagen: Danke, dass du an uns gedacht hast, weil wir gerne ausgelassen werden", betont die Schauspielerin.
Bereits vor wenigen Wochen sprach sie in einem Interview über ihre schwierige Beziehung zu Ernährung und Körper. Sie habe im Laufe der Jahre gelernt, darauf zu achten, was ihrem Körper, ihrer Gesundheit und ihrer Laune guttut. Das sei jedoch ein langer Lernprozess gewesen, wie sie weiter berichtete.
Heute hat Palina eine positive Einstellung dazu und Freude an gesundem Essen. "Es geht immer um die Balance", erklärt die 41-Jährige.
Zudem plädiert sie: "Das ist mein Körper. Ich fühle mich wohl damit. Ich kann mich auch nicht verstecken. Ich will mich auch gar nicht verstecken."
Titelfoto: Christophe Gateau/dpa