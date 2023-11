Pamela Anderson genießt ihr Single-Leben: "Dafür brauchte ich keinen Mann"

Schauspielerin Pamela Anderson (56) legte schon immer Wert auf ihre Unabhängigkeit. © Charles Sykes/Invision/AP/dpa

Im Interview mit dem deutschen Playboy verriet sie: "Ich bin alleine ganz glücklich. Ich habe nichts gegen eine Partnerschaft, aber ich bringe ein paar Ex-Männer und zwei Söhne mit. Das verkompliziert Beziehungen ein bisschen."

Die "Baywatch"-Darstellerin war bereits sechsmal verheiratet. Zuletzt war sie mit ihrem Bodyguard Dan Hayhurst zusammen. Die Ehe wurde nach rund 13 Monaten 2022 wieder geschieden.

Trotzdem hat sie von der Ehe (theoretisch) nicht genug: "Na, ich warte einfach mal ab, was mir das Leben in Sachen Männer zu bieten hat", erklärte sie im Playboy.

Wenn sie auf ihr Leben zurückblickt, war ihr vor allem Unabhängigkeit in Beziehungen immer wichtig. "Niemand sollte mir das Benzin fürs Auto bezahlen. Niemand sollte meine Rechnungen begleichen. Dafür brauchte ich keinen Mann", so Anderson, die gerade ihre Autobiografie "In Liebe, Pamela" veröffentlicht hat.

Dass sie sich nicht verbiegen lässt, bewies die 56-Jährige zuletzt bei der Paris Fashion Week, als sie entgegen ihres hypersexualisierten Images ganz ungeschminkt auftrat - und alle bezauberte.