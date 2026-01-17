"Ich habe mich neben ihm eklig gefühlt": Diese Hollywood-Berühmtheit widert Pamela Anderson an

Los Angeles (USA) - Ekel-Alarm bei Pamela Anderson (58). In einem Interview mit dem Radio-Sender "Sirius XM" sprach die erfolgreiche " Baywatch "-Darstellerin offen über Schauspieler Seth Rogen (43) - und einen sehr unangenehmen Moment.

In den 1990er Jahren galt Pamela Anderson (58) als DAS Sexsymbol schlechthin. © MICHAEL TRAN / AFP

Vergangenen Freitag packte die 58-Jährige Details zu der 2022 veröffentlichten Serie "Pam & Tommy" aus und erzählte gegenüber Moderator Andy Cohen (57), welche negative Erfahrung sie mit dem 43-jährigen Komiker gemacht habe.

"Seine Mitwirkung in dem Film fand ich richtig schlecht", gestand das ehemalige Model. Anderson machte Cohen ihren Unmut deutlich und verlangte eine Entschuldigung von Rogens.

Dieser Gedanke kommt jedoch nicht von irgendwo her. Denn: Zum Auftakt der "Golden Globes" musste sie neben dem Kanadier sitzen - ein schrecklicher Moment. "Ich habe mich neben ihm eklig gefühlt", beichtete die 58-Jährige.

Während des Drehs zu "Pam & Tommy" war Seth Rogen der leitende Produzent. Es war jene Verfilmung, die Andersons Sextape und die Beziehung mit dem Musiker Tommy Lee (63) thematisierte. Der 43-Jährige selbst spielte eine Hauptrolle in der Drama-Miniserie.

Die bekannte Blondine erzählte dem Radio-Sender, dass sie deswegen immer noch "sauer" auf den Komiker sei. Sie habe sich nach der Veröffentlichung wie eine "gehackte Leber" gefühlt.