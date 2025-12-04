Pamela Anderson überrascht mit Geständnis: Sie will einen neuen Namen
USA - Schauspielerin Pamela Anderson (58) sorgte mit einem überraschenden Geständnis für Aufsehen: Sie möchte ihren Namen ändern.
In einem Interview mit Vogue Scandinavia sprach die Baywatch-Ikone über ihr finnisches Erbe und ihren Wunsch, wieder den ursprünglichen Nachnamen "Hyytiäinen" ihrer Familie zu tragen.
Diesen trug die Familie, bis sie vor vielen Jahren nach Kanada auswanderte - dort änderten sie ihn in das nordamerikanisch klingende Anderson.
"Manchmal möchte ich nicht Pamela Anderson sein. Ich möchte Pamela Hyytiäinen sein. Ich würde meinen Namen gern ändern lassen, aber sie lassen mich nicht", gestand die 58-Jährige.
Sie erinnerte sich zudem daran, wie sie als Kind von ihrem Großvater Herman die finnische Sprache lernte und betonte, dass er der wichtigste Mensch in ihrem Leben gewesen war.
Pamela Anderson über ihre finnischen Wurzeln
Die Schauspielerin erklärte, für sie klang die Sprache wie "eine magische Sprache, die sonst niemand verstand".
"Ich würde so gern wieder nach Finnland reisen - vielleicht mit meinen Söhnen (…) -, um mehr über mich selbst herauszufinden und diesen Teil von mir zu entdecken", so Anderson.
Bereits vor mehreren Jahren hatte die Baywatch-Ikone über ihre finnischen Wurzeln gesprochen. Damals erklärte sie, dass ihr Urgroßvater als erster nach Kanada auswanderte, wo auch die Schauspielerin geboren wurde.
Viele ihrer Familienmitglieder änderten daraufhin ebenfalls ihren Namen: "Auch all seine Brüder änderten ihre Namen, also habe ich das Gefühl, dass in Finnland vielleicht etwas Schlimmes passiert sein muss." Was genau, wisse sie aber nicht.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa