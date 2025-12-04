Pamela Anderson überrascht mit Geständnis: Sie will einen neuen Namen

USA - Schauspielerin Pamela Anderson (58) sorgte mit einem überraschenden Geständnis für Aufsehen: Sie möchte ihren Namen ändern.

Pamela Anderson (58) möchte ihren Nachnamen zu "Hyytiäinen" ändern. © Jens Kalaene/dpa

In einem Interview mit Vogue Scandinavia sprach die Baywatch-Ikone über ihr finnisches Erbe und ihren Wunsch, wieder den ursprünglichen Nachnamen "Hyytiäinen" ihrer Familie zu tragen.

Diesen trug die Familie, bis sie vor vielen Jahren nach Kanada auswanderte - dort änderten sie ihn in das nordamerikanisch klingende Anderson.

"Manchmal möchte ich nicht Pamela Anderson sein. Ich möchte Pamela Hyytiäinen sein. Ich würde meinen Namen gern ändern lassen, aber sie lassen mich nicht", gestand die 58-Jährige.

Sie erinnerte sich zudem daran, wie sie als Kind von ihrem Großvater Herman die finnische Sprache lernte und betonte, dass er der wichtigste Mensch in ihrem Leben gewesen war.