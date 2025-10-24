TV-Moderatorin packt über Leben als Mutter aus: "Man bumst jetzt nicht mehr so viel wie früher"
Solingen - TV-Moderatorin Panagiota Petridou (46) hat beim Sommerspecial von "Grill den Henssler" offen über ihr Leben als Mutter geplaudert und verraten, was sich seit der Geburt ihres Kindes im Februar 2022 für sie verändert hat.
"Früher bin ich die Treppen runtergelaufen, habe noch telefoniert, mich dabei geschminkt und einen Apfel gegessen. Und heute gehe ich ganz langsam und sachte, weil ich immer auf mich aufpasse - weil ich ja jetzt Mami bin", berichtet die 46-Jährige von ihrem neuen Leben, das sie inzwischen "viel achtsamer" als zuvor gestalte.
Und auch darüber hinaus würde es etliche weitere weitreichende Veränderungen geben.
"Du liebst deinen Mann nicht mehr so viel, weil du dein Kind mehr liebst als ihn", ergänzt die Moderatorin und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: "Was ich auch ganz ehrlich sagen muss - du bumst jetzt nicht mehr so viel wie früher."
Hinzu kämen die großen Ängste, die sie in ihrem Leben als Mama begleiten würden. "Auf einmal machst du dir ständig Sorgen", erklärt die 46-Jährige.
TV-Moderatorin Panagiota Petridou gerät bei ihrem Nachwuchs ins Schwärmen
Insgesamt gerät Petridou ins Schwärmen, wenn es um ihren Nachwuchs geht. Das Schönste dabei sei die grenzenlose Liebe, die sie für ihr Kind empfinde.
"Ich habe immer gedacht, ich liebe mich am meisten auf der Welt. Dass da aber jetzt draußen jemand rumläuft, den du noch mehr liebst, als dich selbst, ist der Hammer", betont sie und wird dann ganz deutlich: "Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich schon vor 15 Jahren damit angefangen – nur die Typen waren so kacke damals!"
Die 46-Jährige wurde 2010 durch die VOX-Serie "Biete Rostlaube, suche Traumauto" bekannt und avancierte durch ihre direkte und offene Art schnell zum Publikumsliebling. Es folgten weitere Auftritte bei Shows wie "Let's Dance", "Grill den Henssler" und "Das große Promibacken".
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa