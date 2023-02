Paola Maria: Deswegen hat ihr neuer Freund ihr Gesicht auf den Arm tätowiert

"Als Alex und ich dann ein paar Wochen später wirklich zusammenkamen, war ich zu Beginn so eingeschüchtert und vor allem so verunsichert, dass ich unsere Beziehung nicht öffentlich machen wollte", schildert die 28-Jährige.

Dadurch wurde ziemlich schnell bekannt, dass Paola sich neu verliebt hatte - obwohl fälschlicherweise schon von dem Zeitpunkt an davon ausgegangen wurde. Die Beziehung startete laut Paolas neuestem Instagram-Beitrag aber erst etwas später.

Der Grund dafür lag in den extrem gehässigen Kommentaren, die sie seit dem Anfang ihrer neuen Beziehung, und sogar schon davor, erreicht hatten. Ihr neuer Freund, Alexander Thoss (37), hat sich nämlich - noch bevor die beiden zusammengekommen sind - das Gesicht der schönen Italienerin auf den Oberarm tätowieren lassen, was sein Tätowierer unbemerkt auf Instagram teilte.

Das Tattoo wurde auf Instagram geteilt und Fans erkannten die schöne Italienerin sofort. © Screenshot/Instagram/donfat33

Viele Fans fragen sich jedoch, wieso der Unternehmer sich noch vor der Beziehung ein Tattoo hatte stechen lassen - schließlich sind diese ja permanent und sollten gut durchdacht sein.

"Ihr müsst wissen, dass auch Alex eine ziemlich bewegte Vergangenheit hat, in der nicht alles wie im Bilderbuch verlief", erklärt Paola nun. So soll Alex "schnell das tiefe innere Gefühl" entwickelt haben, "dass ich für ihn einen besonderen Platz in seinem Herzen und seinem Leben einnehmen werde, weil die Gefühle, die er für mich entwickelt hatte, sehr besonders waren".

Sich aufgrund dessen schnurstracks ein Tattoo stechen zu lassen, sei eben ein "typischer Alex-Move". Dies bestätigt der 37-Jährige in einem Kommentar unter dem Beitrag: "Ich habe keine einzige Minute dieses Tattoo bereut, weil es für mich für ein ganz besonderes Gefühl in meinem Leben steht und ich mich für immer gerne daran erinnern werde. Auch wenn es der Großteil nicht versteht, verstehe ich es!"

Nun könnten die beiden glücklicher nicht sein: Die kleine Patchwork-Familie versteht sich wunderbar. Sowohl Paolas Söhne (2, 4) als auch Alex' Töchter im Teenie-Alter freuen sich für ihre Eltern. "Patchwork steht uns", schwärmt auch Paola.