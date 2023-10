Paris Hilton postet neue Babyfotos, doch etwas an ihrem Sohn irritiert viele Fans

New York City (USA) - Paris Hilton (42) hat - bis auf ihren DJ-Job - die Party-Vergangenheit hinter sich gelassen und konzentriert sich derzeit aufs Mama-Dasein. Vor wenigen Tagen postete sie in den sozialen Medien Fotos von ihrem Sohn, jedoch waren viele Fans davon sehr irritiert ...

Paris Hilton posiert in New York City mit ihrem Sohn Phoenix, doch viele Fans reagierten irritiert auf die Bilder. © Bildmontage/Screenshots: Instagram/parishilton

Die weltbekannte Reality-Persönlichkeit schockte viele ihrer Fans, als sie im Januar verkündete, Mutter geworden zu sein. Bereits in der Vergangenheit tauchten auf dem Instagram-Account der Blondine immer wieder Fotos mit Söhnchen Phoenix auf, der mittlerweile neun Monate alt ist.

In der neuesten Fotoserie schrieb Mama Paris: "Das erste Mal, dass mein kostbares Engelsbaby Phoenix in NYC ist."

Mit ihrem Sohn auf dem Schoß posierte die 42-Jährige für die Kamera. Vielen Fans fiel jedoch schnell auf, dass Phoenix Kopf ungewöhnlich groß ist - sogar für ein Baby.

Unter den Post mischten sich schnell fiese Kommentare: "Ich erinnere mich, wie ich diesen kleinen Kerl in den 80er-Jahren in einer Decke im Vorderkorb eines Fahrrads gesehen habe", schrieb ein User auf Instagram und machte eine Anspielung auf das Alien E.T. aus dem gleichnamigen Film.