Parkhaus-Ausraster! Polizei ermittelt gegen TV-Star Katerina Jacob

München - Nach einem Ausraster in einem Parkhaus nahe der BMW-Welt in München ermittelt die Polizei offenbar gegen die Schauspielerin Katerina Jacob (65, "Der Bulle von Tölz").

Überwachungskameras sollen Katerina Jacob (65) überführt haben. © Marcus Brandt/dpa

Der Vorfall ereignete sich am 25. Oktober 2023, an diesem Tag fand die Verleihung des TV- und Streaming-Awards "Blauer Panther" in der bayerischen Landeshauptstadt statt, im Parkhaus Olympiazentrum. Das berichtet die "Bild".

Demnach war der Kassenautomat des Parkhauses an diesem Abend defekt.

Jacob und ihr männlicher Begleiter sollen deshalb gemeinsam an der Ausfahrt-Schranke herumgehebelt haben - bis diese brach. Dann fuhren die beiden davon. Überwachungskameras sollen die Tat aufgezeichnet haben.

Der Betreiber des Parkhauses erstattete dem Bericht zufolge Anzeige. Die Ermittlungen der Polizei ergaben demnach, dass der ehemalige "Bulle von Tölz"-Star dahinter stecken dürfte.

Denn: Die weibliche Person auf den Aufnahmen der Überwachungskamera trug die gleiche Kleidung wie die 65-Jährige auf der Preisverleihung "Blauer Panther".