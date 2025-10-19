"Hauptsache leben": Patrice Aminati (30) möchte nicht aufgeben

Dresden - Seit über zwei Jahren kämpft Moderatorin Patrice Aminati (30) gegen ihren schwarzen Hautkrebs. Aufgeben kommt für die Dresdnerin jedoch nicht infrage. Auf dem Instagram-Account " patrice.eva " lässt sie ihre Follower an ihrem Alltag mit der Krankheit teilhaben. Dabei zeigte sie zuletzt den ermüdenden Weg durch ihre Bestrahlungs-Therapie.

Ob bei öffentlichen Veranstaltungen oder ganz privat - Patrice Aminati (30) kämpft um jeden einzelnen Moment. © Fotomontage/Instagram/patrice.eva

"Schritt für Schritt zurück in den Alltag, zurück ins Leben", schrieb sie in ihrem jüngsten Instagram-Beitrag.

Dazu zeigte sie Bilder aus ihrem Leben, wie beim Spaziergang durch den Matsch, beim Basteln mit ihrer Tochter Charly Malika (3) oder beim Genuss eines Stücks Früchtebrot.

Momente, die zeigen, wie sehr sie das Leben liebt.

Die vergangenen Monate waren hart für die Frau des TV-Moderators Daniel Aminati (52). Eine "lange Reihe an Bestrahlungen und Therapien" habe sie "fast mehr Kraft gekostet, als sie hatte", gestand Patrice.