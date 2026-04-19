Daniel Aminati hat kein Interesse an Schlammschlacht: "Hatten ganz besondere Beziehung"

Dresden - Nach den tränenüberströmten Instagram-Storys von Patrice Aminati (30) meldete sich ihr Noch-Ehemann Daniel (52) zu Wort - was bei der 30-Jährigen einen bitteren Nachgeschmack hinterließ und für große Diskussionen sorgte. Nun hat sich der "taff"-Moderator erneut geäußert und eine deutliche Ansage gemacht.

Daniel Aminati empfand die Beziehung zu Patrice als etwas ganz Besonderes. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/danielaminati

Der 52-Jährige veröffentlichte am Sonntag ein neues Instagram-Reel und stellte klar: "Ich möchte mich an einer Schlammschlacht im Außen überhaupt nicht beteiligen - warum auch?" Er sei überzeugt, dass solche Themen nicht öffentlich ausgetragen werden sollten.

Dabei reagiert er auf die Worte, die Patrice selbst äußerte: "Mich für seine Instagram-Story und seine Selbstdarstellung zu benutzen, obwohl so viel Ungeklärtes zwischen uns steht. Er soll endlich von mir ablassen und sich auf sich konzentrieren", so die Unternehmerin.

In diesem Zusammenhang erklärte er: "Ich finde, genauso liebevoll wie man zusammengekommen ist, kann man meines Erachtens nach auch zumindest respektvoll auseinandergehen."

Zudem stellte Daniel klar: "Ich werde kein schlechtes Wort über Patrice sagen. Ich finde, wir hatten eine ganz besondere Beziehung. Wir sind immer respektvoll miteinander umgegangen. Und warum soll ich jetzt damit aufhören?"