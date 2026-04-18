Krebskranke Patrice Aminati schießt gegen Ex-Mann Daniel: "Er soll endlich von mir ablassen"

Dresden - Tränenüberströmt meldete sich Patrice Aminati (30) vor wenigen Tagen mit einem emotionalen Statement bei ihren Fans. Die Antwort ihres Noch-Ehemannes Daniel (52) ließ nicht lange auf sich warten: Ebenfalls per Social Media schickte er seiner Ex-Partnerin öffentlich Kraft. Für seine Frau reine Selbstdarstellung.

Im Dezember hatten Daniel (52) und Patrice Aminati (30) ihre Trennung öffentlich gemacht. © Montage: Screenshot/Instagram/danielaminati, Screenshot/Instagram/patrice.eva

"Ich bin immer für dich da" und "Wir schaffen das", war kürzlich in Daniel Aminatis Instagram-Story zu lesen, gerichtet an seine schwer kranke Noch-Ehefrau Patrice, die sich im September vergangenen Jahres von ihm getrennt hatte.

Zu den aufbauenden Worten teilte der "taff"-Moderator zwei Fotos aus glücklicheren Tagen, die das Ex-Paar gemeinsam mit Tochter Charly Malika (3) zeigen.

Mit seiner ermutigenden Botschaft reagierte der 52-Jährige auf eine vorausgegangene Story seiner krebskranken Frau, in der die Dresdnerin unter Tränen und mit brüchiger Stimme über ihren aktuellen Gesundheitszustand gesprochen hatte: Sie vertrage die Therapien zur Lebensverlängerung nicht gut und wolle "einfach gerne weiterleben", so Patrices emotionale Worte, die offenbar auch ihren Ex-Partner berührt hatten.

Doch für die 30-Jährige hat Daniels öffentliche Betroffenheit einen bitteren Beigeschmack: "Das entspricht leider nicht der Realität", erklärte die Unternehmerin nun gegenüber der "Bild"-Zeitung und kritisierte das Verhalten ihres Noch-Ehemannes scharf.

"Mich für seine Instagram-Story und seine Selbstdarstellung zu benutzen, obwohl so viel Ungeklärtes zwischen uns steht. Er soll endlich von mir ablassen und sich auf sich konzentrieren."