Ralf Schumacher und Ètienne haben geheiratet: Das sagt Carmen Geiss zur Luxus-Hochzeit
Saint-Tropez (Frankreich) - Das monatelange Warten auf den Tag aller Tage ist vorbei! An der französischen Küste haben sich an diesem Wochenende Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet-Cassagne (36) das Jawort gegeben. Für Freundin Carmen Geiss (61) scheint die Hochzeit alles übertroffen zu haben.
Die Zeit der Vorbereitung ist vorbei, ab sofort sind Ralf und Ètienne Schumacher offiziell getraut.
Mittendrin statt nur dabei war auch TV-Star Carmen Geiss, die von der Hochzeit ihrer Freunde im Netz gar nicht mehr aufhören kann zu schwärmen.
"Was für eine Hochzeit! Ralf und Étienne haben gestern wirklich alles übertroffen. Es gab Feuerwerk, fantastische Gespräche, großartige Menschen und jede Menge unvergessliche Momente. Einfach eine Party, die man so schnell nicht vergisst", schreibt die Kölnerin auf ihrem Instagram-Kanal.
Besonders im Rahmen der jeweiligen Reden sei es im Publikum zu jeder Menge Emotionen gekommen, deutet die 61-Jährige an.
"Die Reden waren unglaublich emotional und haben nicht nur uns tief berührt."
Carmen und Robert Geiss schenken Luxus-Gemälde
Dabei sollen die beiden frisch Vermählten als Zeichen ihrer gegenseitigen Wertschätzung sogar kurz in die Rolle des anderen geschlüpft sein.
Denn: Ètienne soll seine Rede auf Deutsch, Ralf dagegen seine Rede auf Englisch vorgetragen haben. "Besonders lustig: Étienne hat seine Rede auf Deutsch gehalten und Ralf seine auf Englisch – irgendwie haben die beiden da wohl die Rollen getauscht."
Auch das Hochzeitsgeschenk verrät Carmen innerhalb ihres Beitrags. Zusammen mit Ehemann Robert (62) haben "Die Geissens" eine moderne Zeichnung eines gemeinsamen Fotos der beiden geschenkt.
"Uns war es wichtig, etwas Persönliches und Einzigartiges zu schenken. Und mal ehrlich: Was gibt es Schöneres als ein individuell gestaltetes Kunstwerk, das für immer an diesen besonderen Tag erinnert?", schreibt Carmen.
Das Ende der Feierlichkeiten soll am Sonntagabend stattfinden. Bereits vor Kurzem hatte TV-Experte Ralf angekündigt, dass Ètienne fortan seinen prominenten Nachnamen tragen wird.
Titelfoto: Bildmontage: Thibault Daliphard/Sky/dpa, Screenshot/Instagram/Carmen Geiss