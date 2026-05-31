Ralf Schumacher und Ètienne haben geheiratet: Das sagt Carmen Geiss zur Luxus-Hochzeit

Saint-Tropez (Frankreich) - Das monatelange Warten auf den Tag aller Tage ist vorbei! An der französischen Küste haben sich an diesem Wochenende Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet-Cassagne (36) das Jawort gegeben . Für Freundin Carmen Geiss (61) scheint die Hochzeit alles übertroffen zu haben.

Mitten in Saint-Tropez haben Ralf Schumacher (50, l.) und Ehemann Ètienne (36) am Wochenende geheiratet. © Thibault Daliphard/Sky/dpa

Die Zeit der Vorbereitung ist vorbei, ab sofort sind Ralf und Ètienne Schumacher offiziell getraut.

Mittendrin statt nur dabei war auch TV-Star Carmen Geiss, die von der Hochzeit ihrer Freunde im Netz gar nicht mehr aufhören kann zu schwärmen.

"Was für eine Hochzeit! Ralf und Étienne haben gestern wirklich alles übertroffen. Es gab Feuerwerk, fantastische Gespräche, großartige Menschen und jede Menge unvergessliche Momente. Einfach eine Party, die man so schnell nicht vergisst", schreibt die Kölnerin auf ihrem Instagram-Kanal.

Besonders im Rahmen der jeweiligen Reden sei es im Publikum zu jeder Menge Emotionen gekommen, deutet die 61-Jährige an.

"Die Reden waren unglaublich emotional und haben nicht nur uns tief berührt."