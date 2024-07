Düstere Prognose um Patrice Aminati: "Arzt sagte, dass ich Weihnachten nicht mehr erleben werde"

Dresden - Erst Anfang der Woche meldete sich Patrice Aminati (29) mit freudigen Nachrichten bei ihren Fans: Ihre Therapie hat angeschlagen, eine Hautmetastase an ihrem Bauch ist weg ! Dennoch liege noch immer ein langer Weg im Kampf gegen den Krebs vor ihr. Dabei versucht die Dresdnerin optimistisch zu bleiben, auch wenn das nicht immer einfach ist.

Am Mittwoch meldete sich Patrice Aminati (29) aus dem Krankenhaus. © Instagram/Screenshot/patrice.eva

Derzeit befindet sich Aminati im Krankenhaus, um die Nebenwirkungen ihrer Therapie bekämpfen zu lassen. Somit hatte sie am Mittwoch ein wenig Zeit, um eine Fragerunde auf Instagram zu starten - und machte darin noch einmal deutlich, wie ernst es um ihren Gesundheitszustand wirklich steht.

Unter anderem erklärte sie ihren Fans, wo sich in ihrem Körper überall Metastasen gebildet haben: "Vom Primärtumor am Hals in die benachbarten Lymphknoten und dann ... Lunge, Gehirn, Auge, Knochen, Leber, Nebenniere, Haut."

Um diese zu bekämpfen, befindet sie sich derzeit in Therapie - eine Chemo ist das allerdings nicht. Der Grund: "Eine Chemotherapie bei malignem Melanom (schwarzer Hautkrebs) ist ohne Erfolg. Deshalb bin ich dankbar, dass es seit einigen Jahren die sogenannte Immuntherapie, adjuvante und zielgerichtete Therapie gibt."

Dies sei auch der Grund, weswegen sie nicht unter Haarausfall leide. Lediglich aufgrund der punktuellen Bestrahlung wegen ihrer Hirnmetastase habe sie kahle Stellen am Kopf.