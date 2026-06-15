Krebskranke Patrice Aminati rechnet mit Hatern ab: "Bin vollgestopft mit Kortison"

Dresden - Patrice Aminati (31) wehrt sich gegen geschmacklose Nachrichten. Bei Instagram veröffentlichte die an Hautkrebs erkrankte Dresdnerin mehrere Hate-Kommentare und machte ihrem Ärger darüber Luft.

Patrice Aminati (31) macht ihren Kritikern im Netz eine Ansage. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/patrice.eva

Seit mehr als drei Jahren leidet die Noch-Ehefrau von Daniel Aminati (52) an schwarzem Hautkrebs im Endstadium und lässt die Öffentlichkeit an ihrem unermüdlichen Kampf gegen ihre unheilbare Krankheit teilhaben.

Doch zwischen viel Zuspruch und Unterstützung schlagen der Mutter einer kleinen Tochter im Netz auch immer wieder negative Kommentare entgegen, von denen sie nun endgültig genug zu haben scheint.

"Was schreiben denn manche unter Beiträge von Leuten, die ernsthaft krank sind? Das ist ja wohl eine Oberfrechheit", ärgerte sich die 31-Jährige in ihrer Instagram-Story über die Nachricht einer Userin, die Patrice geraten hatte, "bitte unbedingt noch an ein gutes Make-up" zu denken.

Sie sei inzwischen seit drei Jahren Palliativpatientin und seit Monaten "vollgestopft bis unter's Dach mit Kortison", so Aminati. "Natürlich habe ich irgendwann ein Mondgesicht und gehe auf wie so ein Hefezopf, obwohl ich jeden Tag Sport mache und literweise Wasser trinke."

Doch trotz der ständigen Einnahme starker Medikamente gebe sie seit Jahren ihr Bestes, ihre schwere Krankheit "wegzuschminken", rechtfertigte sie sich.