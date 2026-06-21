"Metastasen Einhalt geboten": Patrice Aminati gibt Gesundheits-Update

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Seit mehr als drei Jahren kämpft Patrice Aminati gegen schwarzen Hautkrebs. Aktuell befindet sich die Dresdnerin offenbar in einer "stabilen Phase".

Von Franka Wolf

Dresden/Berlin - Seit mehr als drei Jahren kämpft Patrice Aminati (31) unermüdlich gegen schwarzen Hautkrebs. Jetzt hat die Dresdnerin ein Update zu ihrem aktuellen Zustand gegeben, das hoffen lässt.

Patrice Aminati (31) ist unheilbar an Hautkrebs erkrankt.
Patrice Aminati (31) ist unheilbar an Hautkrebs erkrankt.  © picture alliance/dpa | Jörg Carstensen

Mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen und anscheinend voller Energie schritt Patrice Aminati am Donnerstag beim "Ein Herz für Kinder"-Sommerfest in Berlin über den roten Teppich.

Dass ihr Alltag abseits der Kameras von ständigen Klinikaufenthalten, starken Medikamenten und kräftezehrenden Therapien geprägt ist, war der Palliativpatientin dabei kaum anzusehen.

Und tatsächlich: Patrice scheint es aktuell den Umständen entsprechend gut zu gehen.

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"Ich habe gerade eine stabile Phase", verriet die 31-Jährige im Interview mit RTL. Den Metastasen könne derzeit "so ein bisschen Einhalt geboten werden".

Trotzdem weiß die Mutter einer kleinen Tochter, dass sich ihr Zustand jederzeit ändern kann: "Das ist manchmal nur ein flüchtiger, kurzer Moment, aber mit vielen Medikamenten, die ich auch gerade nehme, ist ein Leben möglich."

Patrice Aminati genießt "eine schöne Phase"

Bei der Krebs-Convention "YES!CON" wurde Patrice Aminati am Freitag mit dem "Ring of Courage" ausgezeichnet.
Bei der Krebs-Convention "YES!CON" wurde Patrice Aminati am Freitag mit dem "Ring of Courage" ausgezeichnet.  © picture alliance/dpa | Carsten Koall

Doch die Moderatorin kennt auch andere Zeiten, in denen ihre schwere Krankheit die vollständige Kontrolle über ihr Leben übernimmt: "Ich habe natürlich Phasen, da ist es gar nicht möglich, da liege ich im Krankenhaus, wie viele andere Betroffene auch."

Man dürfe nicht vergessen, dass jeder Mensch und jede Krebserkrankung anders seien, betonte sie. Und weiter: "Natürlich gab es Phasen, da war ich ein halbes Jahr oder Jahr gar nicht draußen."

Umso mehr genieße die Unternehmerin, dass sie gerade, auch dank der Hilfe von Familie und Freunden, "eine schöne Phase" erleben dürfe.

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Anfang 2023 hatte Patrice Aminati die Diagnose schwarzer Hautkrebs erhalten, der als nicht heilbar gilt. Erst kürzlich hatte sie öffentlich gemacht, dass der Krebs erneut gestreut und weitere Organe befallen habe.

Titelfoto: picture alliance/dpa | Jörg Carstensen

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