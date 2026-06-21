"Metastasen Einhalt geboten": Patrice Aminati gibt Gesundheits-Update

Dresden/Berlin - Seit mehr als drei Jahren kämpft Patrice Aminati (31) unermüdlich gegen schwarzen Hautkrebs. Jetzt hat die Dresdnerin ein Update zu ihrem aktuellen Zustand gegeben, das hoffen lässt.

Patrice Aminati (31) ist unheilbar an Hautkrebs erkrankt. © picture alliance/dpa | Jörg Carstensen

Mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen und anscheinend voller Energie schritt Patrice Aminati am Donnerstag beim "Ein Herz für Kinder"-Sommerfest in Berlin über den roten Teppich.

Dass ihr Alltag abseits der Kameras von ständigen Klinikaufenthalten, starken Medikamenten und kräftezehrenden Therapien geprägt ist, war der Palliativpatientin dabei kaum anzusehen.

Und tatsächlich: Patrice scheint es aktuell den Umständen entsprechend gut zu gehen.

"Ich habe gerade eine stabile Phase", verriet die 31-Jährige im Interview mit RTL. Den Metastasen könne derzeit "so ein bisschen Einhalt geboten werden".

Trotzdem weiß die Mutter einer kleinen Tochter, dass sich ihr Zustand jederzeit ändern kann: "Das ist manchmal nur ein flüchtiger, kurzer Moment, aber mit vielen Medikamenten, die ich auch gerade nehme, ist ein Leben möglich."