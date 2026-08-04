Neue Eskalation im Rosenkrieg: Diese Aktion von Ralf Schumacher lässt Cora schäumen
Düsseldorf - Zuletzt herrschte trügerische Ruhe im Dauerzoff zwischen Cora Schumacher (49) und ihrem Ex-Mann Ralf (51). Eine Aktion des früheren Rennfahrers hat die Blondine jetzt aber mal wieder gepflegt ausrasten lassen.
In ihrer Instagram-Story meldete sich die Kurzzeit-"Dschungelcamp"-Kandidatin von 2025 am Sonntag wutentbrannt bei ihrer Community, um ihrem Ärger Luft zu machen. Konkret wirft Cora dem 51-Jährigen vor, ihren Namen für neue Schlagzeilen zu nutzen.
Auslöser ist nach Angaben des ehemaligen Formel-1-Grid-Girls eine angebliche Follow-Benachrichtigung auf ihrem Kanal. Dazu teilte Sie einen Screenshot, der beweisen soll, dass Ralf ihr plötzlich wieder auf Instagram folgt.
"Die ganze Show besteht ja fast nur aus mir. Ist sein Leben so langweilig, dass man seine Ex ständig erniedrigen muss für ein wenig Dramaturgie? Ich würde mich fast schämen", fand Cora deutliche Worte für die Aktion.
Und weiter: "Hat er nicht mit mir abgeschlossen und wundert sich, warum man überhaupt noch nach mir fragt? Und jetzt folgt er mir wieder?" Danach attackierte sie ihren Ex-Mann direkt: "Geh einfach mit Gott oder so, aber bitte geh einfach, und zwar ganz weit weg von mir!"
Outing von Ralf Schumacher sorgt für Eskalation im Rosenkrieg
In einer weiteren Sequenz zeigte die Mutter von Nachwuchs-Rennfahrer David Schumacher (24), dass sie Ralf auf der Social-Media-Plattform blockiert hat.
Der 51-Jährige, der Anfang Juni in Saint-Tropez (Frankreich) seinen langjährigen Partner Étienne Bousquet-Cassagne geheiratet hat, schweigt bislang zu der erneuten Eskalation.
Zwischen Cora und Ralf schwelt seit vielen Jahren ein erbitterter Rosenkrieg. Die beiden waren von 2001 bis 2015 miteinander verheiratet und galten als absolutes Traumpaar. Nach der Trennung gab es jedoch immer wieder öffentlich geführte Auseinandersetzungen.
Besonders schlimm war es im Sommer 2024, nachdem der frühere Formel-1-Pilot sich als homosexuell geoutet hatte.
Cora gab an, aus den Medien davon erfahren zu haben. Ralf widersprach. Um ihre jeweiligen Standpunkte zu beweisen, teilten die beiden unter anderem private Chat-Verläufe im Netz. Ein neuer Tiefpunkt war erreicht.
Titelfoto: Bildmontage: Federico Basile/Ipa Sport/IPA via ZUMA Press/dpa, Instagram/coraschumacher (Screenshot)