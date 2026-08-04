Neue Eskalation im Rosenkrieg: Diese Aktion von Ralf Schumacher lässt Cora schäumen

Düsseldorf - Zuletzt herrschte trügerische Ruhe im Dauerzoff zwischen Cora Schumacher (49) und ihrem Ex-Mann Ralf (51). Eine Aktion des früheren Rennfahrers hat die Blondine jetzt aber mal wieder gepflegt ausrasten lassen.

Cora Schumacher (49) will mit Ex-Mann Ralf nichts mehr zu tun haben. © Bildmontage: Instagram/coraschumacher (Screenshots)

In ihrer Instagram-Story meldete sich die Kurzzeit-"Dschungelcamp"-Kandidatin von 2025 am Sonntag wutentbrannt bei ihrer Community, um ihrem Ärger Luft zu machen. Konkret wirft Cora dem 51-Jährigen vor, ihren Namen für neue Schlagzeilen zu nutzen.

Auslöser ist nach Angaben des ehemaligen Formel-1-Grid-Girls eine angebliche Follow-Benachrichtigung auf ihrem Kanal. Dazu teilte Sie einen Screenshot, der beweisen soll, dass Ralf ihr plötzlich wieder auf Instagram folgt.

"Die ganze Show besteht ja fast nur aus mir. Ist sein Leben so langweilig, dass man seine Ex ständig erniedrigen muss für ein wenig Dramaturgie? Ich würde mich fast schämen", fand Cora deutliche Worte für die Aktion.

Und weiter: "Hat er nicht mit mir abgeschlossen und wundert sich, warum man überhaupt noch nach mir fragt? Und jetzt folgt er mir wieder?" Danach attackierte sie ihren Ex-Mann direkt: "Geh einfach mit Gott oder so, aber bitte geh einfach, und zwar ganz weit weg von mir!"