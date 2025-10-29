Kehrt Patricia Blanco Trash-TV den Rücken? "Oberflächlich und nicht beständig"

Hamburg - In gefühlt jedem Reality-TV-Format hat sich Patricia Blanco (54) bereits sehen lassen, gestritten und Spiele gespielt. Nun will sie sich einer ganz anderen Leidenschaft widmen: Essen und Trinken. Und am besten damit Geld verdienen. In ihrer Story verriet sie ihre wirre Business-Idee.

Patricia Blanco (54) sei ein Genussmensch und könne sich deshalb vorstellen, beruflich in der Gastronomie einzusteigen. © Screenshot Instagram/patriciablancoofficial

"Ich liebe Gastronomie, ich liebe gutes Essen, schöne Lokale, gute Weine, das wisst ihr. Ich bin ja ein Genussmensch", stieg sie in ihren Monolog ein.

Da sie auch eine Hotellehre absolviert habe, stelle sich die Frage: "Warum nicht sein Hobby zum Beruf machen?"

Schließlich würde die "Big Brother"-Kandidatin regelmäßig von vielen Menschen darauf angesprochen werden, dass man mit ihr mal "einen trinken oder essen gehen" wolle.

Doch wie soll das Business-Model der 54-Jährigen aussehen? Am liebsten würde sie Meet and Greets verkaufen - in Restaurants oder Lokalen, die es bereits gibt, philosophierte sie während ihres Hundespaziergangs. Ein eigenes Etablissement zu eröffnen, sei derzeit etwas kompliziert.

Die Begründung für die Idee des Jobwechsels: "Die Fernsehwelt ist schön - schön oberflächlich und nicht beständig. Ich brauche noch ein bisschen etwas anderes."