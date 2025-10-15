Patricia Blanco trifft nach Mega-Zoff wieder auf Danni Büchner: "Ich gehe auf Konfrontation"

Hamburg/München - Achtung, Eskalationsgefahr! Im neuen Reality-TV-Format "Die Abrechnung" bilden Daniela "Danni" Büchner (47) und Patricia Blanco (50) ein Team. Die beiden Reality-Stars gerieten in der letzten gemeinsamen Sendung heftig aneinander.

Nach dem Zoff bei "Reality Queens" müssen Patricia Blanco (50) und Danni Büchner (47) jetzt im Team antreten. © RTL

Bei "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" gab's im vorigen Jahr schon ordentlich Krawall zwischen Büchner und Blanco, als Letztere die Tochter der 47-Jährigen, Joelina Krabas (26), fies beleidigt hatte.

Büchner warf der Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco (88) damals Bodyshaming vor. In der kommenden Show müssen die Feindinnen nun zusammenarbeiten. Ob das gelingt?

"Ich gehe eher auf Konfrontation. Das hat mir bis heute nicht viele Freunde gemacht. Ist mir aber egal! Ich bleibe mir treu", sagt Blanco selbst über ihren Umgang mit Konflikten.

Dass sie jetzt ausgerechnet mit Büchner in einem Team gelandet ist, habe sie erstaunt. "Wir waren seit unserer letzten Begegnung nicht die besten Freunde", beschreibt die 50-Jährige ihre Beziehung zu ihrer neuen Teamkameradin. Jetzt hofft sie auf einen Neuanfang.

"Danni hat mich überrascht, weil sie mir sehr ruhig und gelassen gegenüberstand. Ganz anders als in der Sendung davor, in der es zu unserem Streit kam", erzählt die Hamburgerin.