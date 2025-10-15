Patricia Blanco trifft nach Mega-Zoff wieder auf Danni Büchner: "Ich gehe auf Konfrontation"
Hamburg/München - Achtung, Eskalationsgefahr! Im neuen Reality-TV-Format "Die Abrechnung" bilden Daniela "Danni" Büchner (47) und Patricia Blanco (50) ein Team. Die beiden Reality-Stars gerieten in der letzten gemeinsamen Sendung heftig aneinander.
Bei "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" gab's im vorigen Jahr schon ordentlich Krawall zwischen Büchner und Blanco, als Letztere die Tochter der 47-Jährigen, Joelina Krabas (26), fies beleidigt hatte.
Büchner warf der Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco (88) damals Bodyshaming vor. In der kommenden Show müssen die Feindinnen nun zusammenarbeiten. Ob das gelingt?
"Ich gehe eher auf Konfrontation. Das hat mir bis heute nicht viele Freunde gemacht. Ist mir aber egal! Ich bleibe mir treu", sagt Blanco selbst über ihren Umgang mit Konflikten.
Dass sie jetzt ausgerechnet mit Büchner in einem Team gelandet ist, habe sie erstaunt. "Wir waren seit unserer letzten Begegnung nicht die besten Freunde", beschreibt die 50-Jährige ihre Beziehung zu ihrer neuen Teamkameradin. Jetzt hofft sie auf einen Neuanfang.
"Danni hat mich überrascht, weil sie mir sehr ruhig und gelassen gegenüberstand. Ganz anders als in der Sendung davor, in der es zu unserem Streit kam", erzählt die Hamburgerin.
Acht zerstrittene Promis kämpfen bei "Die Abrechnung" um 50.000 Euro
"Das Besondere ist, dass man in diesem Format die Gelegenheit hat, Dinge zu klären, und eine zweite Chance bekommt, den 'Feind' besser kennenzulernen. Und man ist gezwungen zusammenzuhalten", meint Blanco.
Ob dem Promi-Spross das gelingen wird? Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Blanco nicht das versöhnlichste Wesen hat. Ihr Ex Andreas Ellermann (60) wird davon ein Lied singen können.
Aber vielleicht ist das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro ja Ansporn genug, um vom Kriegspfad abzuweichen.
Insgesamt treten acht prominente Duos in "Die Abrechnung" an, die sich bekanntermaßen nicht ausstehen können.
Neben Büchner und Blanco, ziehen auch Lisha Savage (39) und Eva Benetatou (33) in das abgelegene Haus ein, gab ProSieben am Mittwochabend bekannt. Die weiteren sechs Paare werden nach und nach bekanntgegeben.
Die erste von fünf Folgen läuft am 6. November ab 20.15 Uhr.
Titelfoto: © RTL