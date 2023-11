Patricia Kelly zu Krebstod ihrer Mutter: "Mein Leben war teilweise extrem hart"

Hamburg - Patricia Kelly (53) hat ein bewegtes Leben hinter sich. Dass sie es trotz aller Härte nicht tauschen wollen würde, verriet die Sängerin am Freitag in der " NDR Talkshow ".

Geschafft hätten sie es trotzdem. "Wir mussten zusammen Windeln tauschen und auf der Straße arbeiten, um Geld zu verdienen für das tägliche Brot. Und trotzdem sage ich, ich würde nie wieder mein Leben tauschen wollen, ich habe so ein Glück."

Eine andere Wahl habe sie nicht gehabt. "Papa (†2002) ist in eine Depression gefallen und meine ältere Schwester neun Jahre später."

Bis zu ihrem zwölften Lebensjahr habe sie noch in einer heilen Wellt gelebt. "Meine Eltern haben alles getan, damit ich glücklich bin und das war ich auch. Und auf einen Schlag, als meine Mutter (†1982) Krebs bekam und ein Jahr später gestorben ist, musste ich erwachsen werden", so die 53-Jährige.

"Ich bin so dankbar für mein Leben. Mein Leben war teilweise extrem hart", erinnerte sie sich weiter.

V.l.n.r.: Joey (50), Patricia (53), John (56, verdeckt), Jimmy (52), Kathy (60) und Paul Kelly (59) von der Kelly Family stehen während des Tourauftakts der "Mega Christmas-Show" (2022) auf der Bühne. © Malte Krudewig/Malte Krudewig/Dpa

Patricia Kelly "tourte" in ihrer Kindheit mit ihrer Familie, der "Kelly Family" ab 1974 als Straßenmusikerin durch die USA und Europa.

1994 gelang ihnen der kommerzielle Durchbruch mit dem Album "Over the Hump". Millionen Fans feierten die Musik, aber auch viel Häme erreichte die Kellys aufgrund ihres unkonventionellen "Altkleidersammlung"-Looks. Sie lebten auf einem Hausboot, später in einem Schloss.

An ihren Verkaufszahlen sollte das aber nicht kratzen. Es folgten "Almost Heaven" und "Growin’ Up", die sich jeweils für mehrere Wochen auf Platz 1 der Deutschen Charts platzieren konnten.

Patricia startete später eine Solo-Karriere. Seit 2017 steht sie wieder mit einem Teil ihrer Geschwister gemeinsam als Kelly Family auf der Bühne.