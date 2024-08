Paukenschlag bei Ex-ENERGY-Franzi: "Ich habe meinen Job gekündigt!"

Neuer Job, neues Zuhause: Franziska Mühlhause (34) zieht von Nordhausen nach Halle und arbeitet wieder komplett fürs Radio. © Montage: instagram/franzimupu

"Leute, ich habe meinen Job gekündigt!", verkündet die derzeit noch in der Pressestelle der Stadtverwaltung angestellte Thüringerin in einem Instagram-Post.

Die Erklärung: "Es zieht mich zurück zum Radio. Ab September werde ich wieder in Halle leben und arbeiten, bei 89.0 RTL." Doch dabei gibt es eine überraschende Neuerung: "Ich kehre zurück, aber nicht als Moderatorin, sondern als CvD (Chefin vom Dienst)."

Das ist jedoch kein Grund zur Sorge für Fans ihrer aktuellen Sendung: "Samstags von 8 bis 14 Uhr hört ihr mich weiterhin", beruhigt die 34-Jährige ihre Follower.

In ihrer Instagram-Story blickt sie aus diesem Anlass auf ihr bisheriges Berufsleben zurück: Nach einer Ausbildung und zwei Radio-Praktika, absolvierte sie ein zweijähriges Volontariat bei 89.0 RTL, moderierte erst dort und später bei ENERGY Sachsen - doch dann war plötzlich Schluss. "Ich brauchte eine Pause", so Mühlhause. "Ich kann heute gar nicht mehr sagen warum." So ging es also erstmal zurück nach Hause, neue Ausbildung, neue Arbeitsstellen - bis jetzt!