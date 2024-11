Ex-Bachelor Paul Janke postet Nacktbild: Seine Fans haben nur eine Frage!

Paul Janke (43) zeigt sich gerne mal ober- und unterkörperfrei auf seinem Instagram-Account. © Screenshot/Instagram/jankepaul (Bildmontage)

Zuletzt hatte der Rosenkavalier für ein Foto vor einem Sonnenuntergang auf den Malediven komplett blankgezogen und seine nackte Rückansicht gezeigt.

Jetzt veröffentlichte Janke eine Fotoreihe von einem Wellness-Aufenthalt in Österreich. Auf einem Bild ist zu sehen, wie er komplett nackt auf einem Holzsteg sitzt und fröhlich in die Kamera grinst. Nur den Intimbereich verdeckt er dabei mit den Händen.

Kein Wunder, dass es in den Kommentaren zu dem Post zahlreiche Nachfragen hagelt: "Ui, wer hat das dritte Foto gemacht?" oder "Wer macht denn die sexy Fotos von dir?", wollen die Fans wissen.

Ob Paul also vielleicht sogar mit einer neuen Frau an seiner Seite die Zweisamkeit in der Saunalandschaft genießt? Zu sehen ist in dem Post davon erst mal nichts. Doch Paul äußerte sich anschließend in seiner Instagram-Story zu den Nachfragen.

"Weil so viele Fragen, wer das Foto gemacht hat", schrieb er zu dem genannten Foto ...