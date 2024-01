Paul Janke bestaunt Sonnenuntergang - und zieht komplett blank!

Ur-"Bachelor" Paul Janke (42) hat am Mittwoch auf Instagram für nackte Tatsachen gesorgt. © Fotomontage: Instagram/jankepaul

Der ehemalige Rosenkavalier ließ es sich in den vergangenen Tagen auf den Malediven so richtig gut gehen - und seine mehr als 150.000 Follower via Instagram an dem malerischen Urlaubsort teilhaben.

Am Mittwoch veröffentlichte der 42-Jährige auf seinem Account einen Post, der sich mehr als sehen lassen konnte: So postete Paul mehrere Fotos und Videos eines beeindruckenden Sonnenuntergangs und des türkisblauen Wassers.

Ein Foto stach allerdings besonders ins Auge: Auf dem Schnappschuss sitzt der frühere Kuppelshow-Kandidat mit dem Rücken zur Kamera, blickt in Richtung Sonnenuntergang - und ist dabei komplett nackt!

Zu dem freizügigen Post schrieb der Blondschopf gewohnt augenzwinkernd: "Der untergehenden Sonne zuzusehen ist besser als jedes Fernsehprogramm. Na ja, außer ich wirke mit."

Zudem ergänzte der gebürtige Hamburger einen Kalenderspruch, um seine Community an etwas zu erinnern: "Chancen sind wie Sonnenaufgänge. Wer zu lange wartet, verpasst sie."